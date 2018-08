Irresponsabilidad en la UNSJ: Nasisi nunca tramitó la habilitación eléctrica del edificio en el que murió Reinoso

El joven quedó literalmente pegado de la electricidad hasta que alguien atinó a desenchufar el ventilador. La descarga eléctrica ingresó por uno de los pies de Reinoso y salió por la mejilla. Reinoso estaba a punto de recibirse y tenía dos hijos de 2 y 7 años. Todos sus sueños quedaron truncos. Sin embargo, eso parece no haberle importado mucho a Nasisi, quien desde 2015 está procesado, junto a cuatro colaboradores, en una causa que está caratulada como Homicidio Culposo, con una pena que va de 6 meses a 5 años de prisión. Esto podría ser peor para él, porque lo que busca la familia es que todos sean juzgados por dolo eventual (con penas que son más duras y van de 8 a 15 años).





Clara muestra de irresponsabilidad fue la que se descubrió en esta investigación periodística, ya que fuentes de la Municipalidad de Capital aseguraron que no existe trámite alguno iniciado para la habilitación y el control de las instalaciones eléctricas. Exactamente la misma situación irregular fue develada al consultar fuentes del Estado Provincial, porque en Bomberos tampoco se realizó, en todo este tiempo, la habilitación y el control para la protección contra incendios. Ambas habilitaciones son clave y excluyentes para cualquier edificio pueda funcionar. No obstante, el Departamento de Agrimensura no las tiene y expone así a todos sus alumnos a correr con la misma suerte que Reinoso.