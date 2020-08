IPV: preocupa la gran morosidad en viviendas de barrios y en operatorias

El Instituto Provincial de la Vivienda registra una gran morosidad de entre 40% y 50% con cuotas que van desde los $50 –desactualizadas- hasta los $5.000. La deuda se registra tanto en viviendas de barrios entregados como en operatorias parciales individuales, para aquellos que cuentan con terreno propio. Esta falta de recupero preocupa a la dependencia por tratarse de un sistema solidario que con el dinero recaudado se proyectan y ejecutan más viviendas que cubren una necesidad básica para miles de familias sanjuaninas.

“Hace 20 días hemos sacado intimidaciones a las operatorias parciales individuales y no hemos tenido buenas respuestas. La gente tiene que recordar que se trata de una hipoteca, o sea que podríamos ejecutarla en cualquier momento si por lo menos no tienen la voluntad de acercarse a arreglar su deuda”, dijo el director del IPC. Marcelo Yornet, a Canal 8.

En este contexto, contó que trabajarán arduamente para incrementar el recupero. “Vamos a hacer hincapié en que la gente entienda que es un sistema solidario, que si no se paga no vamos a poder hacer las viviendas proyectadas. La casa del IPV no se regala, hay que pagarla y la cuota no es fija, sino que se reajusta de acuerdo al índice salarial”, expresó.

Aumentaron los pedidos de operatoria

La operatoria parcial individual es para aquellas familias que tienen un terreno y pueden acceder a pedir un préstamo al IPV para poder construir su vivienda.

Actualmente hay 300 operatorias en curso, y hay bastantes que están iniciando el trámite para poder acceder, explicó el director de la dependencia.

Próximas entregas de viviendas

Como adelantó este medio, durante agosto proyectan entregar casi 200 viviendas distribuidas en dos barrios.

Se trata del barrio Sindicato de Trabajadores Viales, ubicado en Santa Lucía, con 73 viviendas. Está proyectado entregarse el 20 de agosto.

Por otro lado, otras 126 viviendas del barrio Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza, en Rawson, serían entregadas el 26 de agosto.

Estas fechas son tentativas y quedarán sujetas a la agenda del gobernador.