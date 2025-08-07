"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Invitan a un evento para reconectar con la madre tierra

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de agosto a las 15, en el Vivero Municipal (ubicado en calle 25 de Mayo, entre Perito Moreno y Alvear). La entrada será libre y gratuita.

En el marco del Día de la Pachamama, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invita a toda la comunidad a participar de “Reconectando con la Madre Tierra”, una actividad gratuita que busca honrar y agradecer a la Tierra como un ser vivo del cual todos formamos parte.

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de agosto a las 15, en el Vivero Municipal (ubicado en calle 25 de Mayo, entre Perito Moreno y Alvear). La entrada será libre y gratuita.

Bajo el lema “La Tierra no es un lugar donde vivimos, sino un Ser del cual formamos parte”, la jornada propone un espacio de encuentro con nuestras raíces, de reflexión y conexión con la naturaleza. Las actividades están pensadas para promover el respeto y el cuidado del entorno, en una fecha profundamente significativa para las culturas originarias de América.

Te puede interesar...

Se trata de una propuesta abierta a personas de todas las edades, que invita a reconectar con el espíritu ancestral y colectivo de agradecimiento a la Madre Tierra.

b4205eeb-ac24-47a1-8dea-0377d041f129

Te puede interesar