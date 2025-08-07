En el marco del Día de la Pachamama, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invita a toda la comunidad a participar de “Reconectando con la Madre Tierra”, una actividad gratuita que busca honrar y agradecer a la Tierra como un ser vivo del cual todos formamos parte.
Invitan a un evento para reconectar con la madre tierra
El evento se llevará a cabo el viernes 8 de agosto a las 15, en el Vivero Municipal (ubicado en calle 25 de Mayo, entre Perito Moreno y Alvear). La entrada será libre y gratuita.