Invitan a un evento para reconectar con la madre tierra

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de agosto a las 15, en el Vivero Municipal (ubicado en calle 25 de Mayo, entre Perito Moreno y Alvear). La entrada será libre y gratuita.

Bajo el lema “La Tierra no es un lugar donde vivimos, sino un Ser del cual formamos parte”, la jornada propone un espacio de encuentro con nuestras raíces, de reflexión y conexión con la naturaleza. Las actividades están pensadas para promover el respeto y el cuidado del entorno, en una fecha profundamente significativa para las culturas originarias de América.