Invirtieron 7 millones de dólares para construir un Parque Solar en Calingasta

Austral Gold ya contaba con proyectos mineros en Chile. Sin embargo, la llegada de Elsztain a la industria minera argentina se dio, recién, en marzo de 2016 cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la australiana Troy Resources por u$s 3 millones y un compromiso de u$s 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó u$s 1 millón para aumentar su participación al 70%. También, cuenta con una opción de compra de la totalidad del proyecto hasta diciembre de 2020 por hasta u$s 7 millones. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.













El parque solar fue asignado durante el segundo trimestre del año pasado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Aunque, recién hace una semana, Austral Gold dio el primer paso firme para llevarlo a cabo, al crear la sociedad Casposo Energías Renovables. Según fuentes cercanas a la minera, el proyecto, que tendrá una capacidad de 7 megawatts de potencia, comenzaría a generar energía a partir del segundo semestre de 2019.













A diferencia del RenovAr, las licitaciones del MaTer -creado en 2017- están pensadas para aquellas compañías que son consideradas "grandes usuarios" y optaron por salirse de las compras conjuntas con Cammesa -según datos oficiales, a julio de 2018 la lista era integrada por 85 firmas- y suscribir acuerdos con privados para abastecerse de energía eléctrica de origen renovable. En este caso, Austral Gold, de la cual Elsztain es chairman desde 2011, podría autoabastecerse para reducir el costo de producción en Casposo. Aunque, desde la compañía, no descartan otros posibles escenarios.













"Lo más probable es que terminemos firmando un acuerdo con un gran usuario. Puede ser con algunas de las empresas de IRSA. Quizá, alguno de los shoppings", afirmaron.













Casposo es una mina subterránea de oro y plata cuyo desarrollo demandó una inversión de u$s 75 millones, según cálculos del Gobierno de San Juan. No obstante, su producción, todavía, no le reportó beneficios a Austral Gold. De acuerdo al balance financiero del primer semestre de 2018, la ganancia bruta de Casposo se redujo del 30,1% al 0,7% respecto a los números de los últimos seis meses de 2017. A su vez, esta desaceleración en el ritmo de producción, sumado a los problemas de costos que surgieron debido a la devaluación del peso, ocasionaron que la firma redujera sus expectativas anuales de producción de 43.000 onzas de oro equivalente a un máximo de 28.000 onzas. Estiman que la producción promedio real de Casposo seria de 100.000 onzas de oro equivalente. En 2017, la mina reportó pérdidas brutas por u$s 3,9 millones. (Fuente: Cronista Comercial).