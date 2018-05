Invierno complicado: en San Juan también esperan un brote de bronquiolitis y de gripe

/// Marcela V. Silva

Teniendo en cuenta las características que presentó la última temporada de invierno en el hemisferio norte, en cuanto a gripe y virus respiratorios, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica para toda la región ante el inicio de la época de mayor circulación del virus. A nivel nacional los hospitales ya reforzaron su atención y desde San Juan también trabajan con el mismo panorama que las grandes ciudades.

La profesional detalló que la bronquiolitis al ser un virus no se medica con antibiótico por lo que tiene una duración entre 7 y 10 días . Aclaró que esta enfermedad tiene dos etapas, la primera de ellas es fiebre, tos y dificultad respiratoria y la segunda etapa aún puede extenderse la dificultad para respirar.

Andrea Weidmann, jefa del área de Materno Infanto de Salud Pública, habló con sanjuan8.com y contó que también esperan un brote de bronquiolitis y de gripe para este invierno. Es p or eso que a principio de mes realizaron el lanzamiento de la campaña invierno con el objetivo de prevenir, además se pretende reforzar con camas a los hospitales periféricos de la provincia.





Por otra parte desde el Ministerio de Salud de la Nación sostienen que la situación hasta el momento es normal, y no se observa un incremento en la circulación del virus o en el número de casos de gripe. "La circulación viral en la región no va por fuera de lo que podría esperarse para esta época. No hay señales de alerta que nos hagan pensar que la temporada en el hemisferio sur va a tomar tal o cual cariz", matiza Cristian Biscayart, responsable de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación.