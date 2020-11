Interceptan más de 5 mil kilos de fiambre, sin habilitación

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Desarrollo Pecuario dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, inhabilitó la circulación de un camión frigorífico e intervino la mercadería que transportaba.

Inspectores de esa repartición recibieron la información de que un camión cargado con productos alimenticios no pasó por el Punto de Control de Carnes de la Provincia y eso constituye una falta grave, ya que no cumple con la Resolución 025/2020 SAGYA. Al llegar al lugar a donde se dirigía la movilidad, constataron que ésta no tenía la leyenda que permite el ingreso de productos a la Provincia. Se procedió a labrar el acta de infracción y a intervenir la mercadería encontrada, la que se puso a disposición del Juzgado de Faltas n°3, a cargo del Dr. Enrique Mattar. Se inhabilitaron 5.200 kilos de fiambres varios.

Si bien, el camión contaba con la habilitación de SENASA, la infracción de no pasar el Punto de Control es una infracción grave porque significa que la mercadería no cuenta con la inspección sanitaria necesaria.

A los dueños del comercio a donde se enviaba la mercadería, se les dio un plazo de 10 días para que obtengan las habilitaciones correspondientes de las cámaras frigoríficas, ya que estas instalaciones estaban en buen estado e higiene pero no contaban con la habilitación para conservar productos cárnicos en ellas.

Lo que sigue en este caso, es que la Justicia dictamine el destino que tendrá la mercadería encontrada en el operativo.