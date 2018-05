Intendentes de Cambiemos llevarán una contrapropuesta para subir la coparticipación primaria

Fabián Martín, jefe departamental de Rivadavia, señaló que los secretarios de Hacienda de las comunas se negaron a firmar hasta que no hablaran con ellos, porque no sabían si coincidían con los puntos planteados desde la Provincia.





Por su parte, Marcelo Orrego, de Santa Lucía, explicó que él es un ferviente defensor de la necesidad de que San Juan cuente con una nueva ley de coparticipación y es por ello que van a sumarse al consenso. "Estamos analizando algunos puntos y luego de ello hablaremos con el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni para ver si llegamos a un acuerdo" aclaró.





Los jefes departamentales que quedaron rezagados en este consenso, señalaron que lo que intentan es que se logre un aumento en la masa a coparticipar. En este punto, Fabián Martín fue el que detalló con mayor precisión que lo que hasta el momento no los convence es el piso de la distribución primaria. "Yo hablé con Gattoni y me dijo que esto es un borrador, pero nosotros no podemos firmar algo cuando no sabemos si eso después lo podremos modificar. Queremos tener plena seguridad de que Rivadavia no va a recibir menos fondos" especificó.





La normativa permitirá que el reparto de fondos tenga en cuenta la cantidad de población, distancia de la Capital, dispersión de los habitantes, necesidades básicas insatisfechas y aporte impositivo a la recaudación general de la provincia y deje de incluir un punto que siempre fue polémico, como es la cantidad de personal de cada municipio.

Desde la administración uñaquista aclaran que están dadas las garantías para que ningún departamento reciba menos plata de la que percibe actualmente, ya que si de la nueva ecuación resultara una diferencia, la Provincia se haría cargo de aportar ese monto.





Los cuatro intendentes de Cambiemos que se negaron a firmar los lineamientos del proyecto de ley de coparticipación explicaron que están estudiando la iniciativa y que buscan que se hagan cambios en el piso de la distribución primaria.