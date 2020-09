Las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 serán en diciembre y febrero

Es porque aquellos chicos que no puedan acreditar los saberes en este trimestre, tendrán una posibilidad en febrero. Desde Educación indicaron que se trabajará en lo socioemocional para realizar la nivelación y evaluación.

El ciclo lectivo 2020 comienza su tramo final y en contexto de pandemia su normal desarrollo se vio afectado. Por estos días, muchos padres se preguntan que pasara con el paso de grado, las evaluaciones y sobre todo las inscripciones.

Desde Educación indicaron que se está trabajando desde lo socioemocional para la nivelación y evaluación de los alumnos. Esto se da a través de encuestas a los padres que le permitirá al docente realizar la nivelación. Según se supo, este año las evaluaciones no serán con cifras, es decir ya no habrá 10; 9 u 8, sino que se hará a través de valoraciones: Muy bien logrado, logrado o no alcanzado.

En este último caso lo que se hará es destinar un docente a ese alumno para que reciba un acompañamiento y le permita llegar al objetivo para acreditar que aprendió el contenido. A raíz de esto, las inscripciones se harán en diciembre y en febrero. De este modo aquellos alumnos que no pudieron acreditar el contenido en el último trimestre, tendrán otra oportunidad en febrero.