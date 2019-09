///Por María Alejandra Araya

-¿Qué pasó, Mica?





-¡Perdí , perdí!





-¿Qué perdiste? ¿Plata?





-No, tía. Seguidores. Tengo 3768 y la semana pasada tenía 3770.





Mica, la sobrina de La vaga era Influencer.





-¿Qué es Influencer?





Preguntó Susana, la madre de Mica. La vaga no se iba a poner a explicar en pleno almuerzo familiar donde se cruza el fútbol con la molleja, la política con el tiramisú de la abuela.





-Subo historias al Instagram o al Twitter y me ponen me gusta, comentan, comparten al toque. La semana pasada, en menos de una hora, se viralizó un videíto que hice en el baño.





-¿En el baño? ¿Eso es Influencer? No entiendo. Continuó Susana.





-¡Claro, ma! También doy mi opinión sobre algún tema importante: si son mejores las birras de Hades, Animal o Varsovia, las cerves de onda en San Juan. Mirá, mirá, tía, este snapchat que subí ayer ya tiene 87934 reproducciones.





-Ah, qué bien. Contestó La vaga.





-Se armó un hilo el otro día.





-¿Un lío?





-No, ma, un hilo. Hi-lo. Son las conversaciones en Twitter cuando tirás un tema que engancha.





-Como en el Facebook.





-Facebook es para viejos. ¿Sabés quién me está siguiendo?





-¡Nena, nena, cuidado, es peligroso que te sigan!





-No, abuela, en las redes me siguen. ¿Saben quién me sigue? ¡Nico Tirio, el zar!





-¿Y ese quién es? Preguntó Susana.





-Nico Tirio, el zar, tiene 3 millones de seguidores y de un día para otro saltó de las redes a la fama. Ahora está trabajando en "laflia" de Tinelli como productor de contenidos.





Los últimos soles del invierno se clavaron en el jardín. La vaga salió a comer el postre mientras en la mesa seguía el debate.





-Tía, ¡cuántos cactus! Mirá éste. ¡Gigante! Y éste otro tiene un montón de hijitos. ¿Qué les ponés?





-Tiempo.