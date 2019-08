Inédita cirugía fetal en el Rawson salvó la gestación de una embarazada de gemelos

La llegada del Dr. Savino Gil Pugliese, joven médico sanjuanino radicado en Córdoba y especialista en Medicina Fetal, permitió realizar esta cirugía por primera vez en la provincia, seguida en vivo desde el SUM del hospital mediante la transmisión generada por la Subsecretaría de Información Pública de la Provincia y que sigue impulsando la posibilidad de que San Juan se integre a la red nacional de Medicina Fetal realizando este tipo de prácticas quirúrgicas.





El Dr. Gil Pugliese consideró que "el Hospital Rawson tiene una cantidad de partos anuales muy grande, está concentrada toda la atención de la población en un solo hospital. Eso permitiría que sus médicos se especialicen y tengan una curva de aprendizaje muy importante en estos casos que necesitan una cirugía fetal y no son tan comunes, pero al ser el único que lo hace esto se vuelve común, transformando al hospital en centro de referencia. Debe haber unos 300 a 400 casos al año en todo el país y en este momento hay un solo hospital público, la Maternidad de Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán que está haciendo cirugía fetal, el cual es muy similar al Hospital Rawson, con casi 8.000 partos anuales, donde se refieren todas las pacientes del norte del país".





El especialista estima que este hospital "cuenta con una infraestructura de primer nivel y con un equipo de diagnóstico prenatal de malformaciones importante, con lo cual podría transformarse en un equipo de medicina fetal si pudiéramos comenzar a agregarle cirugías. Hoy hicimos la primera". Actualmente las cirugías fetales sólo se realizan en dos hospitales privados de provincia de Buenos Aires, uno en Capital Federal, Córdoba y Tucumán y ahora esta primera en San Juan.





La realización de esta primera cirugía, sumada a los cursos de capacitación, permiten soñar en un Hospital Rawson capacitado para realizarlas de manera continua: "Yo presido la Fundación Argentina de Medicina Fetal y Reproductiva. Hubo un acercamiento hace unos meses cuando vinimos a dar un curso gratuito organizado por el Hospital Rawson y en ese momento tuvimos una reunión con las autoridades hospitalarias y me comprometí a ayudar a la formación de los profesionales del equipo de diagnóstico prenatal. El hospital se comprometió a darle un ámbito a este equipo de medicina fetal con los equipos que necesita, sobre todo ecógrafos, para que esto comience a crecer. Esta primera cirugía sella el compromiso que tiene la fundación con el hospital, hemos cumplido con venir a operar a esta primera paciente sin necesidad de trasladarla y eso es muy importante. La fundación ha puesto también los equipos que hacen falta, con los cuales el hospital todavía no cuenta, quizás todavía no es necesario hasta tanto no aumente la casuística".





"Esta idea comenzó a través de mi relación con el Dr. Raúl Usín y luego se sumó la Dra. Ana Luz Carletti y todo el servicio de Obstetricia; ellos ya organizaron un curso que fue muy bueno y la idea es continuar con cursos prácticos en los cuales los asistentes puedan aprender a hacer ecografías, que es la base de la Medicina Fetal, ya que primero hay que saber diagnosticar las malformaciones para poder establecer la necesidad de realizar la cirugía", explicó. "En caso de que aparezcan nuevos casos de cirugías la fundación va a seguir asistiendo para liderar el procedimiento pero ya con el Dr. Usín, las instrumentadoras, anestesistas y todo un equipo que tiene que ir haciendo una curva de aprendizaje y con el correr del tiempo vamos a conseguir siendo cada vez más eficientes en el trabajo dentro de quirófano".





Una cirugía vital y necesaria





Respecto de la realización en sí de esta cirugía pionera en San Juan, el Dr. Gil Pugliese comentó que estos casos están en seguimiento desde edades gestacionales muy tempranas desde las primeras ecografías, donde el profesional se da cuenta de que hay un embarazo gemelar que comparte la placenta, lo cual lo vuelve un embarazo de riesgo que hay que seguir muy de cerca, haciendo ecografías cada dos semanas, y es lo que sucedió con esta paciente. "Desde la semana 16 que se le hacen ecografías y llegamos a un punto en el cual sabemos que si dejamos este embarazo a su libre evolución lo más probable es que mueran los dos fetos. Eso lo sabemos por parámetros de evolución, de circulación, hemodinámicos, los cuales se examinan a través de la ecografía. Se diagnosticó que uno de los fetos estaba comprometido hemodinámicamente y por eso se decidió hacer la cirugía, la cual tiene riesgos que hay que asumir, porque al ingresar dentro del útero uno tiene que atravesar la piel, la pared del útero y la bolsa donde están los fetos. Cuando ingresamos a la bolsa hacemos un pequeño orificio que después no podemos cerrar porque la membrana no tiene la capacidad de cicatrizarse porque no tiene irrigación sanguínea. Cuando uno se retira de adentro del útero la piel y la pared sí cicatrizan pero la bolsa nunca, entonces siempre está el riesgo de que la paciente rompa bolsa y desencadene un parto prematuro que también puede poner en riesgo la vida de los fetos. Por eso se decide la operación cuando se sabe que es darle una chance a los dos fetos, para continuar el embarazo sin que la bolsa se rompa y poder darle uno o dos meses más al embarazo para que se acerque un poco más al término y puedan nacer".





Un especialista sanjuanino altamente calificado





El Dr. Savino Gil Pugliese es médico especialista en Tocoginecología, diplomado en Medicina Fetal por la Fetal Medicine Foundation de Londres, Inglaterra. Es auditor de la FMF y Jefe del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Privado en el equipo de Medicina Fetal del Instituto de Maternidad de San Miguel de Tucumán. Además es presidente de la Fundación Argentina de Medicina Fetal y Reproductiva de Córdoba.





La organización de la jornada de Medicina Fetal del Hospital Rawson desea agradecer al Dr. Savino Gil Pugliese, a los Dres. Raúl Usín, Melisa Fernández, María Eugenia Escobar y a los médicos residentes; a la Subsecretaría de Información Pública de la Provincia por la posibilidad de transmitir en directo la cirugía; al Directorio del Hospital Rawson; al Ministerio de Salud Pública; a la jefa del servicio de Maternindad, Dra. Myriam Malla y todo el personal del servicio; al jefe del servicio de Ginecología, Dr. Sergio Alé; al Dr. De Vita y personal de Quirófano, al Departamento Contable; al Gabinete de Comunicación y Prensa del hospital y al público en general que asistió a la jornada.