Industriales y empresarios sanjuaninos piden ser pacientes con la situación económica actual

La incertidumbre y la especulación son por estos días las sensaciones más fuertes en la sociedad. La corrida del dólar a 40 pesos, durante este jueves, hizo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de Gabinetes, Marcos Peña y hasta el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salieran a llevar tranquilidad a la población. En medio de este panorama, a nivel local, el sector industrial y de las pymes dieron si visión. Si bien la preocupación es la primera reacción, desde la Unión Industrial y la CAME se mostraron pacientes y optimistas.





Ambos sectores señalaron que hay una crisis de confianza que comenzó a provocar, por ejemplo, la cancelación del envió de algunos productos o la negación de tomar nuevos pedidos. Esto hace que se retraigan las ventas ante la falta de previsibilidad. De igual manera, ambos sectores coinciden en que la especulación muchas veces es la que gana y eso no ayuda.





Desde la Unión Industrial, remarcaron que es hora que todos los sectores interesados en el crecimiento del país se junten para lograr un equipo de gestión con políticas concretas de crecimiento, para generar divisa y menos gastos. Apuntando a que sea el gobierno que sea, las políticas se apliquen de manera constantes.





En el sector de la mediana empresa la visión es similar, el objetivo es lograr que la Argentina crezca. El visto bueno del Fondo Monetario Internacional hace suponer que la situación puede mejorar a corto o largo plazo, pero advierten que para esto ocurra se debe tener paciencia.





En el análisis general del impacto del dólar alto en el país hay algunos sectores que se ven más afectados que otros. El tema del turismo –que según datos nacionales creció en el área internacional de enero a mayo de 2018- creció un 3,4%, y a esto se le suma la posibilidad de que mercados internacionales puedan adquirir productos locales porque les conviene el cambio. De esta manera el panorama no es tan oscuro.





Un punto en el que también coinciden los empresarios es la idea de dejar de especular con los precios. Actualmente los fabricantes no han enviado notificaciones de subas o la orden de remarcar los costos, esto hace suponer que aquellos comerciantes que aumenta los productos lo hacen a raíz de una determinación personal. Es por ello que recomiendan no hacer retoques en los valores, ya que ésto no contribuye para nada en la economía.