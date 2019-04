Inconstitucionalidad de las fotomultas: desde el Municipio de Rivadavia aseguran que es legal

El secretario de Gobierno, Juan Cruz Córdoba, habló con sanjuan8.com sobre el caso de Paraná y dijo que "hay que tener en cuenta que es la sentencia de un juez de primera instancia de otra jurisdicción, que puede pasar por distintas instancias de revisión (apelaciones), es decir, no es un fallo definitivo".





Por otro lado, sobre las fotomultas que se aplican en la comuna del Oeste del Gran San Juan, en la calle Meglioli, en las esquinas de las avenidas Libertador e Ignacio de la Roza, distinguió que se tratan de viodeocámaras que controlan el cruce de autos en semáforos con luz roja, no el exceso de velocidad, como ocurrió en el caso de Misiones. "Esto no requiere homologación del INTI ni de ningún otro organismo institucional para hacer válidas las imágenes tomadas", dijo el funcionario de Rivadavia.





En este marco, explicó esta medida fue creada a partir de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo de aplicación y control de la ley de tránsito para este tipo de exigencias. "Si el sistema tuviese algún tipo de falencia o no fuese legal, la propia Agencia no lo admitiría y no hubiese firmado un convenio con el Municipio. Consideramos que el sistema funciona conforme a lo que dispone la ley nacional de tránsito y sus decretos reglamentarios, y que al ser legal, es constitucionalmente permitido", afirmó Córdoba.