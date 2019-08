Inauguraron una muestra que invita a reflexionar sobre el Holocausto

Al encuentro asistieron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, acompañado por el vicegobernador Marcelo Lima, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el titular del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin; el presidente de la Asociación Israelita de San Juan, Leonardo Siere; el director del Teatro del Bicentenario, Eduardo Savastano; miembros del área de Educación de la Provincia y de la comunidad judía local, entre otros.





La exhibición cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura y refleja el recorrido sobre la vida de los judíos europeos a comienzos del siglo XX. Los temas expuestos muestran las políticas antijudías de la Alemania nazi, la vida en los guetos y campos de concentración en la Europa occidental durante el nazismo, el plan de exterminio del pueblo judío, los rescatadores, los sobrevivientes en Argentina y los criminales de guerra que vivieron en nuestro país.





En el comienzo de los discursos, Siere destacó que "esta muestra es muy importante porque nos ayuda a entender qué pasó, hacer un revisionismo sobre el pasado y proyectar el futuro. El testimonio de los sobrevivientes nos llevará a mejorar como sociedad".





A continuación, Knoblovits hizo una breve reseña histórica del genocidio y detalló aspectos sobre la muestra que conjuga imágenes y sonidos: "El mensaje que tratamos de transmitir es el de un futuro en paz. El odio llega también a genocidios de otras culturas. Si trabajamos con las DAIA federales este mensaje será exitoso. Es una muestra de federalismo, de corazón abierto que combate el mensaje del odio. Gracias por acompañarnos".





Por su parte, Mindlin manifestó que "el Holocausto judío es el genocidio más extremo de la historia. Hoy se cumplen 80 años del pacto entre Hitler y Stalin que permitió a los nazis invadir Polonia y comenzar la ll Guerra Mundial, con el exterminio de 6 millones de judíos. Con estos museos convertimos la tragedia en aprendizaje e invitamos a reflexionar sobre lo perjudicial del odio. Estamos agradecidos a San Juan por promover esta actividad".





Además, Mindlin explicó que recientemente añadieron a la muestra conceptos pedagógicos actualizados y tecnologías desarrolladas en función al conocimiento de la historia del Holocausto judío.





Finalmente, Uñac cerró los discursos al señalar: "Mirado desde la correcta distribución de los recursos nacionales, que es muy importante, el precepto de que habitamos una república representativa, republicana y federal debe darse de los pequeños a los grandes ejemplos, desde la educación, que es único motor para construir una sociedad distinta. Lo que hacemos es pregonar con el ejemplo. Esta muestra podría estar en Capital Federal, pero teniendo un país tan extenso como el que tenemos imposibilitaría que muchos chicos puedan visitarlo. Ustedes gentilmente lo han traído para que pueda ser visitado por los sanjuaninos".





El primer mandatario señaló además: "Esta muestra nos pone en el lugar de hacer mucha docencia, de repudiar el hecho, inculcar por medio de la educación los actos que la humanidad realizó y también destruyó. A finales de la década del '30 y en los años subsiguientes se acabó con muchas vidas. El desafío que tenemos hoy quienes asumimos responsabilidades públicas y privadas es comprender y entender que podemos tener particularidades que no llegan a diferencias, pero debemos respetarlas. Debemos alimentar que uno no se realiza en una sociedad que no se realiza en su conjunto".





"La democracia es el gobierno de las mayorías pero con un profundo respeto a las minorías. Quienes deseamos democracia debemos alimentar salir de estas profundas grietas que dividen, fraccionan y no suman. Gracias por estar en San Juan. Tenemos mucho para mostrar y sentirnos orgullosos de todo logrado con esfuerzo de todos. Y deseamos que desde acá, a través de la educación, la muestra sea el articulador de una sociedad que desea vivir mejor. Es un gusto que estén en San Juan, trabajando juntos construiremos no solo un presente sino un gran futuro para todos", cerró sus palabras Uñac.





La muestra, que ya pasó por Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Mar Del Plata, luego de visitar San Juan continuará su gira por el resto del país.





Para visitar la muestra





La exhibición es abierta al público con entrada libre y gratuita. Estará expuesta en el Hall del Teatro del Bicentenario hasta el viernes 30 de agosto.





Horario de visitas: Todos los días de 10 a 20:30 – exceptuando el día de cierre viernes 30 hasta las 13, Las Heras Sur 430.





Las escuelas interesadas en participar de la muestra pueden informarse e inscribirse a través de tbicentenariosj@gmail.com.