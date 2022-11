Inauguran el primer museo deportivo que llevará el nombre de un periodista

La exhibición permanente da testimonio de los hitos más importantes sucedidos en el estadio, desde su creación en el año 1928 cuando se construyó el playón, techado del mismo e inauguración del Estadio Central de Parque de Mayo (nombre que se le dio hasta el año 1986), hasta los eventos más importantes vinculados con el hockey sobre patines, como la realización de seis campeonatos mundiales (Argentina se consagró en 1978). Además, allí se desarrollaron peleas por títulos mundiales de boxeo, series de Copa Davis, Copa América de Futsal, presentación de Vuelta Internacional a San Juan, presentación de programas como Yo Amo Mi Club, Liga Nacional de Voleibol, Cuatro Naciones de Handball, eliminatorias para mundial de básquetbol (presentación de Argentina vs Panamá), entre otros sucesos deportivos desarrollados en este lugar.

Por dicho motivo, era importante que este escenario albergue un lugar donde guardar los recuerdos de eventos internacionales y significativos que sucedieron en la provincia, para mostrar al mundo la importancia de este templo deportivo, el "Coloso" del hockey sobre patines mundial.

El museo se compone de un compilado de imágenes cedidas por los mismos actores de la historia deportiva sanjuanina, como así también el aporte de sus familiares al patrimonio de esta muestra deportiva.

El museo, a través de su nombre, rinde homenaje al periodista deportivo que tuvo 45 años de trayectoria, pasó por los medios más importantes de la provincia y dedicó gran parte de su vida a esta profesión, siendo periodista de raza y entregando relatos de partidos de fútbol, hockey sobre patines, peleas de boxeo, carreras de ciclismo, entre otros.

En el marco de la inauguración, Uñac junto a Sabatino Aracu entregaron un reconocimiento a la familia del difunto Saúl Saidel. También, a la familia de Roberto Tufic, quien estuvo involucrado con la obra del Cantoni desde el comienzo. Y, por último, recibió un reconocimiento la familia de Mario Castro.

Acto seguido, el hijo del periodista, Maximiliano Castro, dijo: "En nombre de mi familia, quiero agradecerles esto que es una caricia al alma. Gracias gobernador y secretario por este reconocimiento y un abrazo al cielo".

Luego, Sabatino Aracu dijo que "no es fácil hacer unos World Skate Games sin dirigentes como Sergio Uñac. La fuerza y el corazón que puso San Juan es importantísimo. Su palabra se cumplió y vivimos un excelente evento deportivo. La visión de que el deporte no es solo evento, es turismo, salud, desarrollo solo la vi en San Juan, no hay un modelo similar en el mundo".

A su turno, el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, agradeció "a todo el equipo de Arquitectura que ha logrado la posibilidad de que seamos parte de la historia. Quiero agradecer a los excampeones del mundo y campeones olímpicos que han dado el mayor valor que pueden tener dentro de un logro deportivo que son sus sticks, sus patines, sus medallas. Las generaciones posteriores podrán venir a ver lo que hicieron los que escribieron la historia".

Finalmente, el gobernador Uñac dijo que "hacer un mundial es un hecho trascendente para el país, para San Juan y para el mundo del patín. Nosotros, que creemos en el deporte, tenemos una mirada particular de mirar el presente, de sortear los obstáculos".

"Gracias por estar a la familia de Mario Castro. A él tuve el gusto de conocerlo y era un amante del deporte pero también un gran mentor de situaciones que podían cambiar la realidad. Yo confiaba en él y él confiaba en que yo podía cambiar la vida del deporte de San Juan y él lo pensaba y lo expresaba. Gracias a también a la familia de Saúl Saidel".

"Quiero referirme a los ex deportistas de alto rendimiento siempre campeones olímpicos, porque han dejado la vida por la provincia de San Juan".

Luego y reflexionó y dijo "nosotros podemos tener una excelente idea pero sin los actores del deporte que se pongan a trabajar con nosotros eso solo queda en ideas. Quiero que sepamos todos que estos no son desafíos individuales, son desafíos que se expresan y se defienden".