Importante: AFIP dispuso cambios en las asignaciones familiares en el impuesto a las ganancias

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso cambios en las asignaciones familiares y en las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias. La modificación está dirigida a los funcionarios públicos y todos los empleados en relación de dependencia que estén alcanzados por este gravamen, según explicó a N8 la secretaria de Hacienda, Marisa López.





Según la Resolución General de AFIP N° 4286, se dispone una modificación en el régimen de Deducciones por hijos, quedando el mismo sujeto a la percepción o no de Asignaciones familiares. De esto resulta que los agentes que perciban salario familiar no podrán deducir hijos, y en caso de ser ambos progenitores agentes públicos que no cobran salario familiar, la deducción se computará al 50% para cada uno o solo uno de ellos el 100%. Es decir que "quienes cobren asignaciones familiares no podrán deducir por hijo en el impuesto a las ganancias y aquellos que deseen tener acceso a esta deducción, no deberán percibir el beneficio", explicó López.