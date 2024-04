Impactante imagen de cómo afectó la sequía al dique Cuesta del Viento

Más allá de que el dique me da la satisfacción de practicar el deporte que amo!!! Apoyo y empatizo con la gente que apostó a Cuesta con sus emprendimientos. Desde escuelas de kitesurf, paradores, cabañas, etc. Más allá de que el dique me da la satisfacción de practicar el deporte que amo!!! Apoyo y empatizo con la gente que apostó a Cuesta con sus emprendimientos. Desde escuelas de kitesurf, paradores, cabañas, etc.

"La importancia económica y social del Dique Cuesta del Viento no puede ser subestimada. No solo atrae a entusiastas de todo el mundo, sino que también sirve como motor económico para la región, impulsando tanto la actividad turística como la agricultura local. Sin embargo, la sequía amenaza con arrebatar este motor de prosperidad, poniendo en peligro numerosas pequeñas y medianas empresas y puestos de trabajo", advirtieron a este diario los vecinos.

Ante este panorama, las autoridades son interpeladas a tomar medidas inmediatas. La conversión a riego por goteo y la mejora de la infraestructura de los canales son solo algunos de los pasos necesarios para garantizar la supervivencia del dique y el bienestar de las comunidades que dependen de él.

SEQUÍA DOS.jpg

Una petición que busca llegar al Gobierno Provincial

¿Qué están pidiendo?

"Exigimos a las autoridades la implementación de un criterio de racionalización del agua que establezca una cota mínima actualizada. Esto permitirá que el dique mantenga su navegabilidad y promoverá un uso racional del agua que equilibre las necesidades de la agricultura con el potencial turístico que el lago genera.

Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para remediar la situación actual que está poniendo en riesgo muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) y puestos de trabajo, afectando la economía circular de toda la región. Cuidar el potencial turístico de San Juan es facilitar y generar condiciones para la creación y preservación de riqueza".

Las imágenes pertenecen al fotógrafo: Lucas Poblete