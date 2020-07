La Iglesia convocó a las mujeres trans para el lunes 13: "Prometemos acompañarlas"

Luego del histórico acercamiento entre la Iglesia Católica y las asociaciones que agrupan a las personas transgénero, travestis y transexuales, el Arzobispado comenzó a visibilizar el compromiso asumido. En un marco de extrema cordialidad y contención, tal como lo adelantó sanjuan8.com, consiguió un espacio físico para que la ATTTA guíe los pasos de las compañeras.

“Un par de agrupaciones integradas por mujeres trans me solicitó una reunión. Desde el año pasado me reúno con algunas personas transgénero, para escucharlas y acompañarlas en su situación de pobreza", explicó monseñor Jorge Lozano.

Si bien la histórica reunión se efectivizó la semana que pasó, ya hay definiciones. "Lozano nos ha convocado para el lunes 13 de julio, parece que ya hay un lugar para nosotras. Esto que estamos viviendo es histórico porque, aunque muchas compañeras se enojen y no lo puedan entender, que la Iglesia de San Juan nos abra las puertas es muy significativo y un paso fundamental", explicó la coordinadora de ATTTA, Verónica Araya a sanjuan8.com.

En ese contexto, Moseñor le contó a este medio: "En esta reunión me plantearon un acompañamiento en capacitaciones laborales y en su realidad de pobreza de alimentos, viviendas, salud. Hemos prometido acompañarlas en algunas gestiones de capacitación laboral y asistencia. Ahora estamos analizando en qué programa podemos participar nosotros”, sostuvo.

Sin dudas, este acercamiento marca el inicio de una nueva visión sobre las personas que forman parte a este círculo vulnerable; que vive en casas precarias, que no puede acceder a empleos con sueldos dignos y se ve en la condición de ganarse la vida con oficios, de bajas remuneraciones. Al respecto, desde la ATTTA intentan desmitificar la situación, explicando que de 180 personas trans en San Juan, sólo 40 ofrecen labores sexuales. "No todas las chicas son trabajadoras sexuales.. y algunas lo hacen por elección, otras porque no les queda otra", contó Araya.