Hourcade llegó a San Juan y crecen las expectativas por su "Trabajo en equipo"

El exentrenador de Los Pumas, Daniel Hourcade, dejó hace poco más de un mes su cargo y ahora llega a San Juan para exponer parte de sus vivencias. El "Huevo" brindará una charla denominada "El trabajo en equipo" hoy, a las 20, en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital.

Embed



La ponencia estará destinada no sólo a los integrantes del mundo del deporte, sino también a empresarios, dirigentes, funcionarios y demás.





El técnico visitó los estudios de Canal 8 y también recorrió algunos clubes locales para conocer la realidad del deporte en San Juan y aportar sus conocimientos.





"En el deporte nada se logra sin una planificación. Hay que cambiar la mentalidad porque las cosas se tienen que resolver a mediano y largo plazo. En el fútbol, por ejemplo, pasa eso no hay planificación y si eso no se logra no habrá éxito", manifestó el exPuma.





Hourcade se desempeñó como entrenador de Los Pumas durante cinco años. El DT tomó las riendas en el 2013 y alcanzó las semifinales del Mundial 2015 que se jugó en Inglaterra. Su último partido fue el 23 de junio ante Escocia en Chaco. Luego de la derrota por 44 a 15 le dijo adiós al seleccionado y Mario Ledesma fue el elegido para sucederlo.