"Hemos incrementado el número de comedores escolares, ya que muchos alumnos se dormían en clases"

Con una inflación que se cree superará el 40% a fines de 2018 y con los anuncios del presidente Mauricio Macri sobre ajustes, recortes y achicamiento de algunos ministerios, la preocupación llegó a la Provincia. Más allá de que San Juan tiene sus cuentas ordenadas, desde Desarrollo Humano, el ministro Armando Sánchez reconoció que tendrán que hacer un gran esfuerzo para hacerle frente a la difícil situación social que ya afecta a muchas familias que se ven golpeadas por la falta de empleo. El funcionario visitó el programa Habla San Juan, que se emite por Canal 8 y Radio Blu, y detalló cómo se preparan para ayudar a los sanjuaninos que están más afectados por la crisis económica nacional.

-¿De qué manera repercutió al ajuste nacional en la provincia?

-El termómetro de las crisis pasa por estos ministerios que son más sensibles y son los que tienen que contener. En los últimos meses notamos el incremento de pedidos del famoso bolsón de mercadería y de trabajo.

-¿En la actualidad con cuántos comedores escolares cuentan?

-Tenemos comedores en las escuelas de jornada completa. Hasta antes del inicio de receso invernal había 210 escuelas con 33 mil alumnos y por pedido de las directoras lo aumentamos a 225 escuelas. Actualmente son 35.500 los alumnos que almuerzan en la escuela. Muchos de ellos se dormían en clases y no prestaban atención. Ante estas necesidades se incrementó el número de comedores.

-¿Y esos fondos de dónde provienen?

-Desde el 2016 no se actualizan los fondos nacionales. Por chicos se deposita $8.32, desde hace dos años. La diferencia la pone la Provincia. De Nación envían $47 millones y el Gobierno provincial pone $340 millones, es decir que un 80% lo pone la Provincia y el resto la Nación.

-Sabemos que el 2019 será más complicado: ¿ tienen pensado alguna alternativa?

-San Juan es una isla y afronta esto como una inversión no como gastos. Las tarjetas sociales gozan de un beneficio exclusivo de alimentos, desde Nación vienen con $130 y la Provincia agrega $700 más y el próximo lunes agregará $100 más con fondos locales. No es mucho, pero esto no estaba previsto en el presupuesto 2018.

-Cuándo viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra Carolina Stanley: ¿qué le dice al respecto de esta situación?

-Que en lo que queda del año no habrá aumentos en los subsidios. Pero así como contamos lo malo, quiero contarles que hace un mes que me reuní con ella y nos dijo que nuevamente garantizarán las colonias de verano de los sanjuaninos con $25 millones y el 70% restante lo pondrá la Provincia. Estas colonias se harán en 87 lugares y también tendremos colaboración de los municipios.

-¿Qué se observa en los abordajes territoriales que realizan con las diferentes áreas?

-Notamos que recurren muchas personas por la necesidad de anteojos. Quizás pueden ir al oftalmólogo, pero no pueden pagar la receta y por pedido del gobernador se sumó, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Y con ellos se ha detectado falta de vacunación. También se ha detectado falta de higiene, por ejemplo, no se cepillan los dientes o no se lavan las manos.

-Los problemas sociales enferman y esto hay que tenerlo en cuenta: ¿qué se piensa desde el Ministerio?

-Justamente estuvimos en Buenos Aires con mis pares de las diferentes provincias y fuimos a una disertación de la UBA y lo que enferma, desde lo social, según los expertos, repercute en paros cardíacos, suba del colesterol, presión arterial y todo esto puede terminar en un ACV. Y en el seno familiar también hay consecuencias que llevan a que se rompan algunos lazos.

-¿En qué ajustó el Ministerio de Desarrollo Humano y Social?

-Hemos limitado las entradas gratuitas, por ejemplo, a ciertos eventos. El Ministerio compraba entradas y las repartía en los municipios. Hemos ajustado en los almuerzos, las movilidades las usamos menos o realizamos viajes en conjunto. Otros de los ajustes ha sido la restricción del traslado de las escuelas, que por ahí no podían hacerse cargo de ese gasto y hoy no se hace.

-En cuanto a talleres comunitarios: ¿cómo se está trabajando?

-La salida laboral ha dado buen resultado. Cuando se inició la gestión no había más de 150 talleres, hoy hay más de 500 y se forman grupos grandes de mujeres y esto que comienza con un entretenimiento, pero se convierte en una salida laboral. Desde el Ministerio le damos trabajo, por ejemplo, para la FNS. El año pasado hicieron las banderas argentinas.

-Con respecto a las actividades para los adultos mayores: ¿qué se viene o en qué se está trabajando?

-En la dirección del Adulto Mayor se va sumando mucha gente, sobre todo mujeres que ya criaron a sus hijos y se sienten solas y se enganchan con Yoga, pintura, tejido o canto. La Dirección quedó chica y se firmó un convenio con el Sindicato de Comercio para que nos preste el salón y se sumen más interesados. Hace poco también firmamos un convenio con Turismo para que los adultos sean trasladados a diferentes puntos de la provincia.

-Se viene el 21 de septiembre: ¿cuándo arrancan las actividades?

-Justamente este domingo en la plaza Distéfano, con colaboración de la Municipalidad de Capital. Arrancamos a las 14 y estará presente la Secretaría de Deporte y de Salud. Será todo interministerial y sólo habrá bandas locales. Hay mucho talento en San Juan y por eso decidimos darle prioridad a esas bandas. Y para el 21 de septiembre en el Parque de Mayo, con dos escenarios alternativos, frente al monumento del deporte y otro en Libertador y las Heras. El escenario principal estará ubicado en el viejo Estadio Abierto.

-