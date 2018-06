"Hay que actuar con mayor severidad con el hombre que desprecia las medidas judiciales"

Un juez del ámbito correccional implementó dos medidas judiciales inéditas en la provincia durante esta semana. La primera de ellas fue colocar una tobillera electrónica a un arquitecto que había violado sistemáticamente la restricción perimetral, representando un peligro para su ex mujer , y por otro lado procesó a otro hombre que tiene nueve causas en cincos juzgados diferentes contra sus ex parejas. Por esto, el magistrado ordenó la prisión preventiva y para que el sujeto fuera trasladado al penal de Chimbas por desobediencia judicial, daño y amenazas en contra de su ex.





Las medidas claramente tendientes a proteger a la víctima, desde una visión de igualdad, fueron una apertura de esperanza en quienes veían cierta lentitud en las medidas judiciales en materia de género.





Ese juez es Eduardo Agudo, titular del 1º Juzgado Correccional, quien habló con sanjuan8.com y se refirió a la Justicia sanjuanina y a los cambios de paradigmas a los que muchos aún se resisten.





-Durante esta semana hubo dos casos de violencia de género que terminaron con medidas judiciales que fueron resonantes y a la vez inéditas en la provincia: ¿creé que hay un cambio en la Justicia o esto ya viene ejecutándose desde hace tiempo?





-Efectivamente fueron dos hechos que tuvieron repercusión en los medios, pero no fueron los primeros casos en los que se legisló con perspectiva de género. En este juzgado ya se han dictado otras medidas de prisión preventiva con la finalidad de asegurar la protección física de las víctimas, que a veces también incluyen a los hijos. Creo que hay otra mirada en cuanto a estos casos.





- ¿Cómo se interviene con medidas que verdaderamente protejan a las denunciantes?





-Una vez que se evalúa el hecho, que se estudia el contexto familiar y que los estudios psicológicos de las personas se presentan, en líneas generales se puede proteger con una restricción perimetral o una exclusión del hogar.





-¿Y en los casos que se advierta cierta peligrosidad?





-Cuando se advierte un peligro potencial en el cual se tiene en cuenta la personalidad del agresor, o el desprecio a las medidas judiciales, se está denotando una clara falta de límites en la cual hay que actuar con mayor severidad.





-En el comunicado que se envió en el caso Uñates se usó la frase "desprecio hacia la figura de la mujer", ¿en qué se basó para tener en cuenta este factor?





-En general percibimos, en algunos agresores, un disvalor absoluto en cuanto a la figura femenina, que se traduce en actitudes de desprecio. Creen que tienen la autoridad de hacer lo que quieran con esa persona y de someterla a su voluntad. Sienten odio a la mujer por ser simplemente mujer.

Se advierte que estos individuos tienen conductas reiterativas con distintas de ellas. Ven en la mujer una víctima potencial y satisfacen su necesidad de violencia con cada pareja que tienen.





- ¿Usted cree que la Justicia está teniendo otra mirada con respecto a los casos de violencia de género?





-Creo que sí, ha dado la casualidad que me tocó a mí, pero todos los jueces correccionales y de instrucción, a medida que le tocan causas, estamos con la misma tónica. Mantenemos contacto entre nosotros.

Anteriormente apliqué medidas que terminaron con prisión preventiva y hay un cambio en la medida que pasó el tiempo. Vemos una nueva tendencia que se va afirmando cuando no se respetan las órdenes judiciales y hacen encender alarmas respecto a que tenemos que actuar con más energía.





-¿Cree que hace falta modificar algunas leyes?





Sí. Hace falta para un futuro. Son necesarias las modificaciones legislativas para que nos den más herramientas a los jueces para actuar con mayor dureza en estos casos. En la actualidad nuestro código procesal no tiene un tratamiento especial para estos temas. En la ley no se contempla la peligrosidad que implica un agresor, sino que se considera la peligrosidad procesal.

Por ejemplo, en un delito de robo o hurto, la víctima y el victimario no tienen una relación y todo se agota en ese hecho; en cambio en estos casos se mantiene, y si hay hijos de por medio puede perdurar de por vida. La actitud y la injerencia de la Justicia sobre eso debe ser diferente y debe haber más leyes que a los jueces nos permitan crear medidas coercitivas tendientes a asegurar la protección de la vida no sólo para privarlo de la libertad, sino para obligarlo a un tratamiento psicológico que permita una recuperación.





-¿Usted cree que este agresor que ya manifestó tener signos muy violentos pueden llegar a cambiar?





-Yo creo que depende de la patología que tenga esta persona. Hay casos en los que sí, siempre y cuando tengan un debido tratamiento y puedan corregir las causas que generan la violencia. Y hay otras personalidades psicopáticas que es más difícil cambiarlo, suele pasar en personas que tienen reiteradas conductas que vulneran la integridad sexual.

Uno de los graves problemas es que trabajamos en el campo de las emociones que son imprevisibles, por ejemplo, las personas hasta el momento de la agresión pueden no haber presentado alguna característica violenta y no se puede determinar si es potencialmente peligrosa. Aunque hay casos en donde hay un perfil psicológico que nos hace pensar, pero cuando hay que decidir en 10 días es muy complicado contar con elementos contundentes.

De todos modos, no hay que dejar de usar nunca todas las herramientas posibles para que estas personas puedan recuperarse.





-¿Hay sectores que se niegan aceptar estos cambios?





-Hay un cambio de paradigma muy importante en la igualdad de género que genera varias reacciones y no todos los paradigmas tienen fluidez. Hay personas que son rígidas y vienen de la fosilización y son los que más resistencia oponen. Por otra parte hay hombres que no están preparados para el cambio y lo perciben como una amenaza por el miedo que genera. Es un proceso cultural.





-¿Por qué cree que estos sectores generan resistencia?





-Hay que ver toda revolución y en ésta, que es de las mujeres, se generan respuestas violentas por miedo. El hombre que agrede tiene miedo y a veces es inconsciente. Yo creo que el proceso revolucionario es natural. Esto es un cambio profundo en donde hay gente que se adapta rápidamente y otros que no.





-El tres de junio se realizará la tercera marcha del Ni Una Menos, ¿considera que tuvo injerencia en estos cambios sociales?





-Sin duda el movimiento Ni Una Menos es la punta del iceberg que viene de un reclamo milenario. Siempre ha habido víctimas, pero hoy hay mayor visibilidad. Esto es un cambio que nos debe poner de cara a aceptar la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, que es resistida inclusive por muchas mujeres.





-Es inevitable no hablar de la creación de la Oficina de la Mujer y de la presentación del registro de violencia doméstica: ¿qué le parecen las nuevas medidas?





-Evidentemente es un gran paso y a través de este registro que se cree habrá información instantánea, que cuando uno reciba una causa se sabrá que otras tiene ese acusado o la víctima, ya que la serial puede ser la víctima (es una mujer que tiene parejas que la agreden y se puede trabajar con ella).

Contar con esa información cruzada nos permite analizar la peligrosidad de la persona desde otra perspectiva, inclusive el código procesal nos permite acumular causas por conexidad.

Los delitos que vemos son leves y son excarcelables y es una limitación y resulta inevitable la excarcelación, esto nos permite acumular las causas y permitiría una medida severa.