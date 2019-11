Hay esperanzas: encontraron a su perro después de más de dos años de búsqueda

El feriado del 25 de mayo de 2017 quedó marcado para siempre en la familia de Sol y Guille. Ese día Jagger, junto a otros dos perros, desaparecieron de la zona norte de Rivadavia. La familia los buscó intensamente, incluso este medio publicó un pedido de ayuda que fue compartido cientos de veces, pero sin resultados. Pasaron los días, los meses y no había novedades de ellos. Su dueña publicó varias veces en las páginas de perros pedidos la foto y el pedido de algún dato que los ayudara a dar con Jagger, pero no había señales de él.





perro perdido - jagger.jpg





El can llegó a la familia, a los cuatro meses, a través de un regalo que le hicieron al suegro de Sol. Se crío entre los niños y las otras mascotas de familia, era un perro cariñoso, bueno y manso. Pasaron los meses...y los años y nadie, a pesar de que las publicaciones eran compartidas cientos de veces, daba un dato concreto sobre su paradero.





jagger y felipe.jpg





Sol y Guille iban a ver cada ovejero alemán que encontraban perdido pero siempre el resultado era negativo. A pesar de ello, nunca perdieron las esperanzas de encontrarlo, por eso no regalaron la cucha, ni el plato, ni el collar de paseo de Jagger.





Este jueves, luego de dos años y seis meses, una nueva publicación en Facebook alimentó la esperanza nuevamente. Habían encontrado un perro perdido y en la foto salía justo con lengua afuera. Jagger tenía una característica muy particular, justamente un lunar allí: "La esposa de un amigo de mi cuñada, lo etiquetó a él y él a ella y así llegamos a la foto. Cuando abrió la foto, lo primero que notó, porque el perro en la imagen salía con la lengua afuera, fue el lunar. Inmediatamente me lo pasó y yo me puse en contacto con quien lo había encontrado", contó Sol a sanjuan8.com.





Con el corazón que explotaba de los nervios, llegó hasta la casa de quien lo tenía en tránsito. "Apenas lo vi lo reconocí, estaba asustado, le empecé a hablar y al rato ya estaba lamiéndome la cara", contó emocionada la joven.









Una acción que da señales del vínculo entre ellos se ve reflejada en una anécdota que relató Sol. Guille siempre trabajó en otras provincias o en la montaña, y cuando Jagger estaba con ellos ella siempre le ponía el teléfono en la oreja del perro y su dueño le silbaba, inmediatamente el perro empezaba a llorar. Este jueves, y mientras Sol no podía contener la alegría, hizo lo mismo y Jagger tuvo la misma reacción, lloró al escuchar el silbido.





Lo que pasó después también suele pasar en las películas, y en la vida real, llamadas por teléfono a la familia, gritos de emoción, asombro por haberlo encontrado, las preguntas típicas del cómo, cuándo, donde, y la alegría inexplicable.









"La verdad, es que no sé si quien o quienes lo tuvieron nunca se preguntaron si tenía dueño o no. O si buscaron en las páginas de Facebook de perros perdidos, que aquí en San Juan hay varias, pero si alguna vez encuentran un perro o un gato, o cualquier animal no dejen de buscar a sus dueños porque seguro ellos también los están buscando. Es muy triste quedarte sin tu mascota que, por lo menos para nosotros, es parte de tu familia", cerró Sol.





Esta noche Jagger volverá a dormir en su cucha, esa que dejó vacía en 2017, ubicada a los pies de la cama de Sol y Guille porque finalmente, volvió a casa.

jagger 1.jpg