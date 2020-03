“Hay denuncias de personas que advierten que los vecinos llegaron de viaje y no se aislaron”

Esta mañana se conoció que una nena de 4 años estaba aislada en su casa y que era uno de los tres casos sospechosos que estaban siendo analizados por presentar síntomas similares al coronavirus. Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, dijo además que hay 10 personas que están aisladas en sus casas por haber estado en países de alto riesgo.

En relación a esto, Jofré advirtió que a diario reciben decenas de denuncias de vecinos que apuntan contra personas que estuvieron en otros países y llegaron a San Juan en las últimas horas y no cumplen con la medida dispuesta por el Gobierno Nacional. La funcionaria aclaró que no hay casos que hayan sido denunciados, pero llamó a que quienes ingresen a la provincia provenientes de los países de riesgo se aíslen por 15 días.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó que quienes regresen al país de los países más afectados por el coronavirus "tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa", y advirtió que "si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública" por violar la cuarentena.

"No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseveró el Presidente.