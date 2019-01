Harán diagnósticos por cáncer de mamas sin necesidad de biópsias quirúrgicas

El equipo del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Dr. Marcial V. Quiroga realizó la primera biopsia estereotáxica radiológica de mama a través de un mamógrafo digital directo (3D). La biopsia estereotáxica es un procedimiento realizado por médicos radiólogos, a través de un equipo que determina con precisión el punto exacto donde se debe realizar la extracción de la muestra de tejido.

Este hecho representa un gran avance para la calidad de vida del paciente, ya que se busca que ésta transite este proceso de la manera más cuidada posible, evitándole situaciones más complejas. El Hospital Marcial Quiroga es el precursor en utilizar esta tecnología en el sector público sanitario de San Juan.

La biopsia estereotáxica es una alternativa a la biopsia quirúrgica, y presenta las siguientes ventajas:

Myriam Poblete, de 50 años, fue la primera paciente en realizarse la biopsia estereotáxica radiológica en el Hospital Marcial Quiroga.

Luego de terminado el estudio, nos compartió su experiencia: "Yo no quería ir a cirugía. Fui a tres médicos y me recomendaron hacerme la biopsia radiológica. Fue muy rápido de esta manera, ya que no tuve que esperar que me dieran una fecha para realizarme la biopsia a través de una cirugía, y evité así la internación y la recuperación prolongada. Luego de la punción no tuve secuelas, la marca ya está desapareciendo", contó.

"El equipo médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes me contuvo todo el tiempo, me explicaron muy bien todo lo que me iban a hacer. Mientras me realizaban el estudio me preguntaban cómo me sentía, se preocupaban por mi estado anímico y físico", siguió relatando Myriam.

"Quiero decirles a las mujeres que tienen que hacerse este estudio, que no tengan miedo. No hay que preocuparse, sino ocuparse. Esta enfermedad tomada a tiempo salva vidas," aconsejó.