Hacienda presentó el Presupuesto 2020 ante los diputados provinciales

Ello tuvo lugar en la Sala de Vicegobernadores y en tal sentido, la mesa de autoridades estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, quien acompañó a la ministra de Hacienda, quien a su vez estuvo flanqueada por secretario de Hacienda, Gerardo Torrent; el director de Rentas, Ernesto Gil y la directora de Presupuesto, Graciela Román y además estuvieron presentes el subsecretario de Hacienda, Carlos Torés; la subdirectora de Rentas, Sila Mugnani y el asesor Sergio Tocino, entre otros.





Habla el vicegobernador





En primer término, hizo uso de la palabra el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, quien agradeció a los diputados presentes, a los periodistas, y otorgó la bienvenida a la ministra de Hacienda y a su equipo.





Sostuvo el titular del Poder Legislativo acerca de la titular de la cartera que " como corresponde y es tradición, viene a contarnos sobre el Presupuesto 2020" y al respecto explicó que "como me comprenden las generales de la ley, porque este Presupuesto fue enviado a la Cámara cuando yo era ministro y tiene la firma, yo voy a dar la bienvenida y me voy a excusar de quedarme en la mesa para que ustedes puedan hacer todas las preguntas libremente y que no haya ningún conflicto de intereses de ser arte y parte en esta cuestión, así que agradecerles que hayan venido y a Marisa y su equipo que estén presentes para explicarnos".





Añadió Gattoni que "nos hubiera gustado contar con mucho más tiempo, porque como a este Presupuesto lo teníamos preparado la idea era enviarlo antes y así fue que en un primer momento pensamos que había algunas modificaciones que iban a darse en las sesiones extraordinarias de diciembre a nivel nacional".





Como no ocurrieron las sesiones legislativas y "el presidente Fernández (Alberto) anunció que las posibles modificaciones al Presupuesto las van a tratar allá por marzo o abril próximos y para nosotros desde lo práctico resultaba muy inconveniente administrar la provincia con la prórroga del Presupuesto 2019, sobre todo por el desfasaje que hay entre uno y otro es que resolvimos enviar a la Cámara de Diputados este Presupuesto".





Cerró el vicegobernador que "en el caso que haya modificaciones sustantivas en el cálculo de recursos fundamentalmente, en la modificación que hagan en el Presupuesto 2020 allá por marzo o abril, será la ministro y el Poder Ejecutivo los encargados de evaluar esta situación y eventualmente mandar a la Cámara alguna modificación que entiendan que corresponda".





Ministra de Hacienda





A la hora de hacer uso de la palabra la ministra de Hacienda sostuvo que en este Presupuesto hubo algunos inconvenientes a partir de no contar con un Presupuesto a nivel nacional, ya que sólo existía una proyección de Presupuesto nacional que no fue aprobado y que ante la asunción de las nuevas autoridades fue el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández quien afirmó que era una falacia y un dibujo, ya que de hecho preveía estabilidad y un proceso desinflacionario, una inflación del 30 por ciento y un crecimiento de la Argentina del 1 por ciento; un crecimiento de las exportaciones del 7 por ciento producto de la producción de Vaca Muerta; una recomposición de la masa salarial; una normalización de la política monetaria; una caída del consumo público. En definitiva, una serie de variables en el marco de las pautas macrofiscales que eran de imposible cumplimiento.





Por ello, aseveró que tuvieron en cuenta las variables que tienen que ver con la dinámica provincial, algunas variables con relación a la Coparticipación de origen federal y en función de ello y los cálculos de los equipos técnicos, fue elaborado este Presupuesto.





Afirmó Marisa López que "yo lo llamo un Presupuesto prudente y responsable porque no sabemos qué modificaciones puede tener nuestro Presupuesto porque estamos pendientes de las medidas económicas que adopte el gobierno nacional y que puedan o no tener impacto positivo o negativo en las finanzas provinciales".





Puntualizó la ministra que este "es un Presupuesto que tiene siempre tres objetivos: cumplir con los servicios esenciales básicos del Estado, salud, educación, seguridad, vivienda, servicio de agua, cloacas; otra parte que tiene mucho que ver con la asistencia a los sectores más vulnerables o más necesitado y en tercer lugar, las acciones que promueven el desarrollo económico de la provincia".





En Servicios Sociales que es Educación, Seguridad y Salud, el sesenta por ciento del Presupuesto está destinado a esa finalidad; también lo que tiene que ver con la Administración Gubernamental donde están incluidas las remuneraciones de los tres Poderes del Estado, de los fondos fiduciarios y de los organismos descentralizados y allí bajo el ítem de Administración Gubernamental encontramos las transferencias a municipios producto de la Ley de Coparticipación Provincial de Impuestos 1811 que tiene su segundo año de aplicación.





Sobre el Presupuesto





Cabe señalar que el proyecto de Presupuesto estima un total de Erogaciones de $103.069.124.000 (incluidas las Aplicaciones Financieras; el total de Recursos es de $103.069.124.000 (incluidas las Fuentes Financieras) y los Recursos Corrientes llegan al monto de $93.059.592.00; mientras que los Recursos de Capital alcanzan $7.343.272.000 y las Fuentes Financieras suman $2.666.260.000.