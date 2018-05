Hacerse cargo

La ayuda financiera que entregará el FMI a la Argentina conlleva la responsabilidad de asumir una deuda que, más allá de todas las que tiene el país con el mundo financiero Internacional, nos devela el descrédito existente y una de las razones por las que aún no estamos insertos en el mundo de la credibilidad.





Por culpa de Juan, por culpa de María o por quien fuere, la Argentina vive una crisis cambiaria y una inflación que galopa a trotecito corto pero persistente que impide proyectar a ciencia cierta qué otra cosa nos espera. Dos meses para que no suba la nafta, unas seis semanas para que se concrete la ayuda financiera, un mes para que empiece el mundial y distraigamos nuestra mente que le dará un respiro a las noticias económicas que nos agobian y siete meses para que finalice el año y se abran las cláusulas gatillos de los acuerdos paritarios que ya sabemos superarán el 17% de inflación. A todo le ponemos fecha más o menos cercana, porque nunca sabremos que sigue después y eso para cualquier economía es una señal de alerta, un semáforo en amarillo que está a un paso de que el rojo nos marque el verdadero peligro.





El déficit de la Argentina no es otra cosa más que el hecho de que tengo más gastos que ingresos. Si en mi casa gano 10 y gasto 20, me faltan 10 para pagar ese costo, para resolver ese déficit, decido pedir plata, pero además de pedirla sigo gastando 20. Está claro que si no corrijo el gasto, por más que consiga la plata, seguiré teniendo deudas que se irán acrecentando como una bola de nieve. Eso es lo que le sucede a nuestro país, no asumimos responsablemente el problema del gasto público elefantiásico que genera déficit y que el mundo entero observa como una falla garrafal y que pone a la Argentina como un país fantástico para el discurso pero en los hechos nada hace respecto de lo que dice.





Bajar los gastos de la política es un buen ejemplo de ello, por un lado "digo" que hay que ajustar el cumplimiento de la contraprestación de trabajo en los planes sociales y por otro, sigo aumentando la planta política en Secretarias y direcciones absurdas, innecesarias, incoherentes, disparatadas e inadmisibles como la Dirección de Movilidad en Bicicleta el año pasado, y ahora y en medio de los anuncios de la crisis por el dólar aparecieron 60 páginas del Boletín Oficial con nuevos nombramientos. El viernes pasado, en medio del escándalo por el dólar, los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, anunciaron que era necesario comenzar con un ajuste para ahorrar alrededor de 30 mil millones de pesos, principalmente en obra pública. Sin embargo, la semana pasada comenzó una fuerte escalada de designaciones.





En total, los nombramientos que se hicieron en la última semana suman 108: 12 el miércoles, 38 el jueves, 15 el viernes (cuando los ministros hicieron el anuncio) y 43 el viernes. Aparecen nombramientos como el Director Nacional de Infraestructura y Actividad Física bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, el de la Coordinadora de Detección y Seguimiento de necesidades Criticas del Ministerio de Desarrollo Social o el Director de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad, en fin... que parte no entendieron? Como es posible que solo el pueblo sea el que pague el ajuste que generó la misma política? Por qué razón siguen generando indignación cuando la paciencia se agota y la gente, el trabajador le sigue poniéndole el pecho a las balas?





El Gobierno Nacional pide acuerdos para no pagar sólo el costo político del ajuste que se viene y para que las culpas aparezcan compartidas. En verdad, más allá de un pacto de gobernabilidad lo que hace falta es concretar en los hechos las acciones declamadas y de una vez por todas encontrar el camino para bajar la presión fiscal que es el gran escollo que tienen las empresas para crecer. Si el Estado sigue ahogando a la empresa, no podrá nunca este sector tomar mano de obra, si las pymes quedan fuera de competencia ante la entrada de productos extranjeros, nunca van a poder generar más empleo, y si el sector privado no da trabajo... no existe ningún país en el planeta que resulte productivo; y si no vayan a Cuba o a Venezuela para ver qué queda de países en ese contexto.





Un párrafo aparte tienen las LEBACS, un método para premiar a quienes apuestan por guardar plata, no invertir y llevarse divisas a tasas altísimas; perdón con todo respeto, si fuera una buena idea, el mundo lo alentaría y sin embargo en los países serios, nadie premia a aquél que guarda la plata, premia y da facilidades al que invierte y pone el dinero en el mercado, por eso en los países serios las tasas bancarias son bajísimas, precisamente para que no guardes la plata, para que la gastes, la inviertas y la muevas en el circuito económico.





Ahora hay que hacerse cargo y lamentablemente más allá de quién le ponga el cascabel gato, seremos nosotros querido pueblo argentino el que siga pagando por los platos rotos, los políticos a cargo; quienes son los responsables de dirigir los destinos económicos se pasan justificando la legalidad de tener la plata afuera; ni ellos mismos confían en los planes económicos que aplican para nosotros, el resto de los mortales.