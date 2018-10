Los manifestantes aseguraron que desde el gremio reciben evasivas y que no les dicen cuándo obtendrán sus casas. Ahora les aseguran que los terrenos no alcanzan y que de empezar la construcción se harán dúplex, porque los terrenos no alcanzan.





Los afiliados del gremio se reunieron con las autoridades del gremio y de la cooperativa Fraternidad para exigir que de una vez por todas el barrio se construya.