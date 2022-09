Habrá una comisaría para la detención de infractores de tránsito

En el programa Sin Filtros, que emite los viernes Canal 8, el secretario de Seguridad, Abel Hernández, debatió al respecto de las posibles soluciones y señaló que la radarización podría aportar para que los conductores reduzcan la velocidad, pero no sería de la salida absoluta. Como ex jefe de Tránsito, el funcionario recordó que la provincia tuvo radares, pero advirtió que necesitan homologación anual. "Los radares que hubo fueron remitidos para su homologación y no han regresado".