Habló la mujer que le salvó la vida a un bebé: "Es fundamental saber hacer RCP"

Luego de que se conociera que una mujer le salvó la vida a un bebé en pleno centro, a través de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), contó a sanjuan8.com cómo ocurrieron los hechos y su reacción ante el caos de la gente al ver que el pequeño no reaccionaba.

Carina Parta tiene 26 años y vive en Alto de Sierra junto a sus 5 hijos. Esta mañana se tomó un colectivo muy temprano junto a su pequeño de 2 meses para ir a hacer unos trámites en Tribunales y cuando caminaba por Rivadavia, cerca de las 9.20, vio un tumulto de gente en la esquina de Caseros.





Se acercó para ver qué estaba sucediendo y vio un bebé tirado en el piso -Gerónimo, de 8 meses-, con los labios morados y sin reacción alguna. Junto a él, había un joven que intentaba reanimarlo con los puños en el tórax. Al ver esto, Carina le dijo que se detuviera porque era una maniobra muy brusca para un bebé y tomó la posta de la situación. Con cuatro dedos de una de sus manos le hizo masajes a la altura del pecho, entre el diafragma y el tórax, y lo alternó con respiración boca a boca.





Esta situación se dio en medio del pánico de la gente que estaba mirando, que no paraba de gritar y que algunos de ellos intentaban detener el accionar de Carina, sin embargo ella les dijo que sabía lo que hacía y que la dejaran actuar. "Me enfoqué en el bebé e hice oídos sordos a los demás. En una situación así es fundamental estar tranquilo, no gritar ni alterarse, para enfocarse en quien está mal", dijo la joven a sanjuan8.com.