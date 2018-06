Habló la joven que fue apropiada de bebé: "Mi madre biológica me quiso abortar en el 7° mes de gestación"

Entre lágrimas, angustia e impotencia, Silvana defendió a su madre –Rosa- y aseguró que "jamás me robaron o secuestraron, desde muy chica sé que mi mamá me cambió la identidad, me lo contó como un cuento desde que tenía 4 años hasta que una vez me dijo que la nena de esa historia era yo" .

En este tiempo la joven conoció a sus hermanos de sangre y mantuvo charlas con ellos, quienes la ayudaron a armar el rompecabezas de su compleja historia de vida y averiguó sobre quién es verdaderamente su madre biológica. "Ella fue una prostituta durante mucho tiempo, tengo las pruebas y hablé con las personas de su barrio que la conocen desde niña", dijo Silvana. Y agregó que "la madre de Vanesa la entregó de chiquita y después la fue a buscar, es lo mismo que me ha hecho a mí".





"Siento que ya no puedo más, no tengo a mi mamá para que me dé un abrazo y me diga que todo va a estar bien", dijo la joven emocionada y agregó que "lo que más me duele es que la gente opine y diga que tengo Síndrome de Estocolmo".





Rosa está actualmente detenida por la apropiación de la bebé hace 20 años y ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo negó haber actuado de mala fe. En este mismo sentido, la joven dijo que siempre apoyará a Alicia (Rosa) y que nunca volvería a los brazos de Vanesa.





Para finalizar, Silvana le dio un emotivo mensaje a su madre que está presa: "Te amo y te extraño mucho, mamá".