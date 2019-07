Habló Jenifer Villaroel: "Estoy un poco molesta por el quilombo que hicieron los medios"

Luego de que Jenifer Villarroel (18) desapareciera de su casa y se supiera que estaba en México, se manejaron varias hipótesis. El caso pasó de la justicia Correccional a la Federal-durante el fin de semana-ya que se investigan aún dos pistas firmes: narcotráfico o trata de personas y en este contexto es que su madre contó que la joven le mandó una foto y luego de eso sanjuan8.com pudo contactarse con la chica.





Leé también: Trascendió una foto de Jenifer en México con su supuesto novio





Jenifer accedió a una entrevista exclusiva, después del mediodía de este lunes, y a través de una llamada por whatsapp contó que se encuentra en el estado de Hidalgo- situado al norte de Ciudad de México- y agregó que en estos días de ausencia y extrema preocupación conoció algunos puntos turísticos.





A continuación, la entrevista completa:





Periodista: -Estábamos preocupados por vos y la provincia se sumó a la viralización de tu foto para poder encontrarte..

Jenifer: -Si...(silencio).

Periodista:-Desde la Justicia manejan dos hipótesis. Trata de persona y narcotráfico. ¿Estabas al tanto de eso?

Jenifer:-Si vi las noticias. Yo me vine por voluntad propia, nadie me presionó ni nada por el estilo. Solo vine porque yo quería.

Periodista: - ¿Conociste a alguien a través de las redes sociales?

Jenifer-Si. (silencio).

Periodista: - ¿Ahora estas con esa persona?

Jenifer: Si y con su familia. Es un chico de 22 años.

Periodista: - ¿Cómo se llama?

Jenifer: -Tomás

Periodista: - ¿Él está sorprendido por el caso?

Jenifer: -Sí. estamos preocupados por su familia porque tenemos miedo de que llegue a otro nivel.

Periodista: ¿No se te ocurrió contarle a tu familia que te ibas de viaje?

Jenifer: (Silencio) No comenté nada porque se cómo son y no me iban a dejar estar con una persona que conocí a través de las redes.

Periodista: - ¿Todo el contacto que tuviste con este chico fue por Facebook o porque tipo de redes?

Jenifer: -Por WhatsApp (silencio).

Periodista: ¿Y ahora estás con él?

Jenifer: -No él está en la cocina con la mamá.

Periodista: ¿Él sabía que te habías viajado sin avisar?

Jenifer: Ehhhh (silencio). Si.

Periodista: ¿Cuándo volverías a San Juan?

Jenifer: El 29 de agosto.

Periodista: ¿Y ahora dónde estás?

Jenifer: En Hidalgo.

Periodista: ¿Cuándo decidiste contactarte con tu familia?

Jenifer: (Silencio). El sábado o domingo creo.

Periodista: ¿Y qué fue lo que te motivó a contactarte?

Jenifer: Tomás me había dicho que hablara con mi familia y no quise hacerlo.

Periodista: ¿Estás enojada con tu familia? ¿Quizás te fuiste huyendo de algo?

Jenifer: No, con mi familia estoy bien. Nunca tuve problemas con ellos ni nada por el estilo. Solo me vine y listo.

Periodista: ¿Estas arrepentida de haber salido del país sin antes avisar?

Jenifer: (Duda) Por parte si porque hicieron mucho quilombo. Y las noticias se pasaron demasiado con cada historia que metieron. Yo no hablo de mi familia sino de los diarios que exageran.

Periodista: Gracias a eso supiste que te buscaban

Jenifer: Si.

Periodista: ¿Mantenés contacto con tu familia y amigos?

Jenifer: Si ,y a la gente que se preocupó le pido una gran disculpas de corazón.

Periodista: ¿Cuál es tu rutina diaria en México?

Jenifer: Pase el cumpleaños de su abuelita, paso tiempo con su mamá y todo eso

Periodista: ¿Qué lugares conociste?

Jenifer: El estadio de Hidalgo (alguien pasa silbando)

Periodista: ¿De dónde sacaste el dinero?

Jenifer: Silencio.

Periodista: ¿Tomás te pagó el pasaje?

Jenifer: Si

Periodista: ¿Y ahora qué vas hacer?

Jenifer: (Silencio) No sé, serían como vacaciones

Periodista: Te noto retraída, tímida como que te cuesta hablar. ¿Estas presionada?

Jenifer: No, nunca. Nunca. Solo que no estoy acostumbrada hablar con personas como ustedes.

Periodista: Entonces, ¿Podemos decir que estas bien?

Jenifer: Si ellos me están cuidado. Su hermana, su mamá.

Periodista: ¿Y la familia de él saben que te buscaban?

Jenifer: Sí y no. Creo que ya fue suficiente todo esto.