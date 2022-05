Habló el chico acosado por un colectivero: "Ahora me da miedo"

Durante el recorrido el colectivo estuvo hablando con el joven, en algunas oportunidades le hizo comentarios sexuales que la víctima no respondió.

“Cuando estamos por llegar a destino, él detiene la unidad y apaga todas las luces. Además, cierra las puertas. Yo estaba muy asustado y trataba de mantener una charla amena, para que no se ponga violento”, comentó la víctima.

Según el relato del joven, el chofer se fue a los asientos de atrás y lo hizo ir hacia él. En un momento le tomó con fuerza una de sus manos y se la llevó a la zona genital.

“Yo le saque la mano con fuerza y le dije que no, se estaba confundiendo y el hombre insistía y me volvía a tomar la mano. Estuvo insistiendo un rato, hasta que se levantó del asiento y fue adelante para abrir todo. Ahí me dijo, la próxima no te me escapas”, comentó la víctima.

El chico no hizo la denuncia hasta el domingo por la tarde, fue hasta la comisaría sexta y luego fue trasladado hasta la UFI CAVIG. Allí hubo contención por parte de las autoridades judiciales quienes, además, establecieron una perimetral para el chofer.

“Cuando estaba en la comisaria no sabía qué hacer, porque me da miedo por lo que él sabe dónde vivo. Yo nunca accedí a nada y ahora, si me preguntas, te digo que si tengo miedo”, comentó el joven acosado.