Habilitaron a una aerolínea internacional que unirá San Juan con Córdoba

/// Marcela V. Silva

El Gobierno Nacional otorgó a Avian Líneas Aéreas S.A. la concesión de 36 rutas para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte. Esta novedad traería la conexión San Juan- Córdoba y conectaría a la provincia con el centro del país.





Marcelo Villán, responsable del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, informó a sanjuan8.com que hasta el momento no hay una fecha, ni los días en los que operaría Avianca en la provincia. "Es la aprobación oficial la que se conoce, cuándo se efectivizará aún no se sabe. Estamos esperando una propuesta para ver días y horarios, pero aún no hay nada concreto" expresó Villan a este diario.





La resolución 373/2018, con la firma del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, contempla que Avian Líneas Áereas S.A. deberá obtener dentro del plazo de un año el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos correspondiente. Además, "deberá iniciar las operaciones" dentro de los 180 días siguientes a la fecha de obtención de ese certificado.





Se espera que esta medida publicada en el Boletín Oficial comience hacerse efectiva en el plazo de unos meses más.





Las rutas

-Buenos Aires - General Pico (provincia de La Pampa) - Santa Rosa (provincia de La Pampa) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Bolívar - Olavarría - Buenos Aires;

-Buenos Aires - San Luis - Villa Mercedes (provincia de San Luis) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Necochea - Tandil - Buenos Aires;

-Córdoba - Mendoza - Córdoba;

-Córdoba - Villa Mercedes (provincia de San Luis) - San Luis - Córdoba;

-Córdoba - Santa Fe - Córdoba;

-San Miguel de Tucumán - Rosario (provincia de Santa Fe) - San Miguel de Tucumán;

-Buenos Aires - Puerto Iguazú (provincia de Misiones) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - San Miguel de Tucumán - Buenos Aires;

-Buenos Aires - San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) - Buenos Aires;

-Córdoba - San Miguel de Tucumán - Córdoba;

-Córdoba - Salta - Córdoba;

-Córdoba - Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) - Santiago del Estero - Córdoba;

-Córdoba - Mendoza - San Juan - Córdoba;

-Córdoba - Corrientes - Formosa - Córdoba;

-Córdoba - Posadas (provincia de Misiones) - Puerto Iguazú (provincia de Misiones) - Córdoba;

-Buenos Aires - Presidencia Roque Sáenz Peña (provincia de Chaco) - Reconquista (provincia de Santa Fe) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Concordia (provincia de Entre Ríos) - Puerto Iguazú (provincia de Misiones) - Concordia (provincia de Entre Ríos) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Tandil (provincia de Buenos Aires) - Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Marcos Juárez (provincia de Córdoba) - Villa María del Río Seco (provincia de Córdoba) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Perito Moreno (provincia de Santa Cruz) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Puerto San Julián (Provincia de Santa Cruz) - Buenos Aires;

-San Miguel de Tucumán - Resistencia (provincia de Chaco) - Puerto Iguazú (provincia de Misiones) - Florianópolis (Brasil) - Puerto Iguazú (provincia de Misiones) - Resistencia (provincia de Chaco) - San Miguel de Tucumán;

-San Miguel de Tucumán - Salta - Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) - Salta - San Miguel de Tucumán;

-Buenos Aires - Florianópolis (Brasil) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - San Pablo (Brasil) - Buenos Aires;

-Buenos Aires - Lima (Perú) - Buenos Aires

-Buenos Aires - Santiago de Chile - Buenos Aires

-Buenos Aires - Cuzco (Perú) - Buenos Aires

-Buenos Aires - Río de Janeiro (Brasil) - Buenos Aires

-San Miguel de Tucumán - Lima (Perú) - San Miguel de Tucumán;

-San Miguel de Tucumán - Iquique (Chile) - Lima (Perú) - Iquique (Chile) - San Miguel de Tucumán;

-Buenos Aires - Bogotá (Colombia) - Buenos Aires

-Córdoba - Bogotá (Colombia) - Córdoba y Córdoba - Lima - Córdoba.