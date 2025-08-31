"
Habilitan número de asistencia para personas afectadas en San Juan

A raíz de las fuertes tormentas que afectaron a distintos departamentos de la provincia durante el fin de semana, el Gobierno de San Juan habilitó una línea directa para asistir a las personas que aún necesiten ayuda. El número 264 412 3158 está disponible para que cualquier ciudadano afectado pueda comunicarse y solicitar asistencia.

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informaron que esta línea está destinada a atender situaciones derivadas del temporal, como daños en viviendas, pérdida de pertenencias, necesidad de contención o cualquier otra urgencia social.

Más de 3.000 familias ya recibieron asistencia

Hasta las 15.30 del domingo, ya habían sido asistidas más de 3.000 familias en distintos puntos del territorio provincial. A continuación, el detalle de atención por departamento:

  • Chimbas: 553

  • Caucete: 430

  • Rawson: 415

  • Pocito: 243

  • 25 de Mayo: 203

  • Santa Lucía: 200

  • Sarmiento: 200

  • Capital: 180

  • Rivadavia: 170

  • 9 de Julio: 170

  • Albardón: 175

  • Angaco: 140

  • Ullum: 120

  • Zonda: 100

  • San Martín: 100

En tanto, en los departamentos de Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, no se registraron pedidos masivos de ayuda, aunque sí hubo situaciones puntuales que fueron abordadas y resueltas por los equipos del Ministerio.

Atención permanente y trabajo en conjunto

Las autoridades provinciales informaron que se continúa trabajando de manera coordinada con los municipios y organismos de emergencia para dar respuesta a las familias damnificadas. La línea telefónica 264 412 3158 se mantendrá habilitada durante los próximos días para quienes aún no hayan podido comunicarse o necesiten nuevas gestiones.

Se solicita a la población compartir esta información con quienes puedan requerir asistencia y mantener la calma, ya que los equipos de respuesta están activos en todo el territorio.

