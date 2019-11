Habilitaciones para piletas: a tres días de culminar el plazo, sólo se presentó el 32% de los natatorios

Según informó Federico Ozollo, del área de Saneamiento, a sanjuan8.com, hasta este martes 22 natatorios presentaron los papeles y solicitaron las habilitaciones de las piscinas, de entre 66 a 72 piletas públicas y privadas que hay en la provincia. Hasta el momento, 16 ya fueron inspeccionadas y habilitadas, el resto de los natatorios, tiene tiempo para presentarlo hasta el viernes inclusive.





¿Qué sucederá con aquellas que no estén habilitadas al 1 de diciembre? Hasta principio de enero, Salud Pública recepcionará los pedidos, pero los natatorios no podrán inaugurar la temporada de pileta hasta recibir las habilitaciones pertinentes. Inspectores recorrerán los clubes para solicitar los papeles correspondientes y, en caso de no tener las habilitaciones de la cartera pública, se labrará el acta de infracción.





Las mismas serán elevadas al juez de Faltas en turno y los valores estarán por encima de los $15.000. Es por esto que desde Saneamiento sugirieron a los natatorios a no abrir si no están habilitados y presentar los papeles pertinentes.





Los requisitos, son: tener guardavidas, con habilitación, médico para la revisión, servicio de emergencias y la certificación de la instalación eléctrica. Además, las piletas deben estar en condiciones: pintura, el círculo rojo en la parte más honda y baños habilitados. Se hará mucho hincapié en la cloración del agua y en que se respete la limpieza, una vez a la semana.