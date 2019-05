Guillermo Dietrich: "El Túnel de Agua Negra no se ha frenado"

En la visita que el gobernador Sergio Uñac, junto a parte de su gabinete, hizo a Chile a fines de abril pasado, manifestó ante los medios de comunicación del vecino país la necesidad de acortar los tiempos del proceso de licitación del Túnel de Agua Negra. Sin embargo, en la inauguración de la Arminera 2019, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, dijo ante la prensa que el proyecto del Corredor Bioceánico que unirá a Argentina con Chile desde San Juan, "no se ha frenado" y aseguró que "estamos trabajando en el Túnel".

La obra está con retraso y eso caldea los ánimos de ambos lados de la frontera. El diputado regional de Coquimbo, Matías Walker, pidió al ministro de Obras Públicas de Chile, en una sesión en la Cámara, que explique formalmente los motivos del retraso que se anunció respecto a la construcción del Túnel de Agua Negra. El legislador recordó que el proyecto ya tiene un compromiso de financiamiento por parte del BID y que no hay excusas para no concretar la construcción del túnel.





Mientras tanto, desde San Juan, Uñac dijo ante los medios chilenos país que espera que los tiempos del proceso de licitación se acorten y "que los gobiernos nacionales de ambos países entiendan que hay un destino que es regionalizar y federalizar el desarrollo".





Por otro lado, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, que viajó con el gobernador a Chile, subrayó "no debemos seguir demorando el proceso licitatorio, sino, saquémonos las caretas y digan si quieren llevar adelante o no esta obra". Y agregó que "en mi exposición planteé una cantidad de trabajo que queda por delante que se podría haber llevado a cabo en estos 6 meses, sin ningún tipo de problema, y continuar con el proceso licitatorio, no debemos seguir demorándolo", afirmó el funcionario uñaquista.