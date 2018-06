Gremialistas, a favor y en contra de que les limiten la reelección

Roberto Rosas, secretario de UDA, aseguró que está de acuerdo con ponerle un límite a las posibilidades de reelección. "Si sirve para mejorar la democracia, me parece bien. Nosotros nos regimos por la 23.551 pero si esta debe ser revisada para tener más apertura, está bien", explicó a sanjuan8.com.

Alfredo Duarte, representante de ATSA, en cambio, se mostró en contra de cualquier modificación. "Nosotros nos regimos por la ley que fue debidamente sancionada y está en plena vigencia. No estamos de acuerdo con la modificación. Esto no significa que no haya democracia gremial. De hecho hay elecciones y todo lo que se requiere para la libertad de expresión", sostuvo.

Aunque Eduardo Cabello, líder de la CGT local y secretario general de la UOCRA, aseguró que "no me parece ni bien ni mal", dejó ver su desacuerdo. "Somos estructuras diferencias, no somos estructura político partidaria", dijo primero, para agregar luego: "Veo la mano del gorilaje, somos los únicos que le pueden poner un límite a la gestión de Macri".

Graciela Barazza, titular del sindicato gastronómico, se paró en la otra vereda. Resaltó que "la modificación es buena porque nadie se puede perpetuar en el poder", pero al mismo tiempo señaló que un mandato de cuatro años es poco y sugirió que se habilite una reelección.

Antes de Pretto, hubo otros legisladores nacionales que intentaron reformar la ley de asociaciones sindicales, pero no tuvieron suerte. Que ahora avance sería una señal de democratización en el ámbito sindical y la primera vez que la reelección no sería indefinida, como sucede en la gran mayoría de los gremios a lo largo de todo el país.