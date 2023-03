-¿Cuál es la propuesta?

Estamos por presentar el sub lema Rugido de la Libertad dentro del frente Desarrollo y Libertad. Tanto Paola Miers como yo vamos a representar al suplente. En una conferencia de prensa lanzaremos el plan de gobierno general.

-¿Cuáles son los ítems ejes de la propuesta?

- Para nosotros es muy importante terminar con la corrupción y con la sobrefacturación. Haremos un gasto público cero, y replantearemos en qué vamos a gastar los sanjuaninos. Vamos a crear una página web de compra libre, donde todo el mundo va a tener acceso. Se van a tener que inscribir como proveedores del Estado provincial y todos van a poder ver quién ingresa. Qué compra el Estado, cómo compra el Estado. Al mismo tiempo van a poder saber quién hace la obra, cómo hacen la obra. Esto le dará puntajes a la gente que vaya participando, a mayores puntajes podrá seguir accediendo a ser proveedor del Estado. Esto va a traer transparencia porque todos los ciudadanos lo podrán ver. Al mismo tiempo, nosotros como Estado no lo vamos a fiscalizar porque también creemos que sí hay actos de corrupción. Iniciaremos negociaciones con el Consejo Superior de Ciencias Económicas y la Bolsa de Comercio para hacer un doble control, y que ellos se controlen entre sí. Esto nos va a asegurar que el dinero dispuesto sea mejor, en algún momento. ¿Qué significa esto? que si una resma de papel sale $100 en un ministerio no puede salir $150 en otro, estos son los kioscos que tiene cada repartición y ellos manejan el dinero y compran lo que quieren al precio que quieren. Esto es crucial para nosotros. Otro de los puntos es la conectividad terrestre en San Juan. Vamos a terminar la autopista a Mendoza. Vamos a construir autopistas de enlace con Caucete y un tren eléctrico. Vamos a promover el transporte polimodal en cuanto a tren y a bicicleta, estándar y electrónicas. Inclusive las motos eléctricas. Para esto vamos a proveer que estas bicicletas tengan los famosos totem, lugares específicos para el enchufe e inclusive, lugares para guardarlas. Vamos a erradicar los famosos cinco badenes que han causado la muerte de muchas personas en Talacasto. Vamos a pavimentar Agua Negra hasta el límite internacional y vamos a construir un camino de salida directa. Vamos a implementar tranvías y trolebuses, pero lo primero que implementaremos es el tren de San Juan a Mendoza, pasando por Los Berros, donde están la mayoría de las empresas que se dedican a la cal. También queremos hacer un tren que vaya de Uspallata a Barreal conectando Chile, eso a la larga, no ahora. Queremos hacer un tren de carga en Jáchal, en apoyo a la Minería. Queremos crear aeródromos en Valle Fértil y Jáchal. Incorporar brones para rescate. Vamos a incorporar aviones ambulancia monomotores y vamos a vender el avión actual porque tiene altísimos costos de mantenimiento cada vez que el avión sale. Tendremos convenios en traslado aéreo con empresas capitalinas. Quiero decir que lo más importante para nosotros es la energía. Queremos instalar un reactor nuclear de origen argentino, para compensar la pérdida de origen hidráulico que funcione también, a nivel fotovoltaico. Esto crea la energía y se pueden sustentar muchas cosas. Es fundamental cuidar el agua. Vamos a instalar el riego inteligente. Seguido satelitalmente por computadora y por goteo. Este entre tantos otros puntos que son largos.

Otros temas:

Salud y obras sociales: exigencia a los gremios sobre los seguros médicos y su cumplimiento. Funcionamiento de la Obra Social Provincia. Que cada trabajador pueda elegir su obra social anualmente.

"No podemos seguir haciendo hospitales públicos si no tenemos mano de obra. Particularmente tenemos que formar médicos en vocación y no de profesión que fue lo que pasó. Vamos a quintuplicar los sueldos de los médicos residentes. Nadie va a ganar plata si no se la merece. La Salud Pública tiene que funcionar, no habrá una sola guardia más de 24 horas. En el mundo, las guardias son de 8 horas".