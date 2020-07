El gobernador desmintió que en la provincia haya circulación viral

"Estuve chequeando en las redes sociales que dicen "cuando el río suena, es porque agua trae". Entonces, quiere decir que estamos anticipándonos a una circulación viral. No!, no quiere decir nada. Quiere decir que en el resto de las provincias argentinas, salvo dos, hay circulación viral. Una de las que no tiene es la provincia de San Juan. Eso no quiere decir que nosotros debamos improvisar", lo explicó el gobernador de la provincia, Sergio Uñac.

Esta salvedad la hizo en el marco de la presentación del Premio a la Calidad San Juan, en la mañana de este miércoles. Preocupado por las dudas que se generaron a partir de la presentación del protocolo que detalla cómo actuará San Juan en caso de brotes de Covid-19, el gobernador le dedicó unos minutos, en su discurso, a esta explicación.

"Ha ocurrido en lugares más que importantes de Estados Unidos: California, Nueva York, Florida (señaló). Ocurrió en Italia, en zonas que tienen mejoras constantes en la calidad de sus habitantes; ha ocurrido en España y en Alemania. Planificar no significa que algo va a pasar. Significa que ante la posibilidad de que eso pase, nosotros tenemos que tener un plan para proponerles", aclaró el gobernador.

Llegado el momento, aunque los deseos de las autoridades es seguir conservando el estatus sanitario, habrá una estrategia progresiva para desarrollar en zonas específicas. Esto quiere decir que no habrá decisión de volver a fase 1 de inmediato, si se llega a declarar la circulación comunitaria.