Gioja presentó "el nuevo frente" y adelantó que Fernández se medirá en una interna con Scioli

El presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja, aseguró hoy que habló con Daniel Scioli y que el ex gobernador bonaerense confió que "va a disputar las PASO dentro del frente" que integre ese espacio peronista.

"Hablé con (Daniel) Scioli y me confirmó que va a disputar las PASO dentro del frente que integre el Partido Justicialista (PJ) como columna vertebral", dijo Gioja antes de comenzar la conferencia de prensa en el segundo piso de la sede del PJ.





Embed Logramos una histórica asistencia de 18 partidos políticos, que se suman al gran frente patriótico conformado por el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana, que nos permitirá derrocar al presidente que destruyó por completo los sueños de los argentinos. pic.twitter.com/lFDNw9xo3g — José Luis Gioja (@joseluisgioja) 23 de mayo de 2019







Por su parte, el titular del movimiento irigoyenista, Leopoldo Moreau, que integra el frente Unidad Ciudadana, se expresó en el mismo sentido y señaló que no tenía dudas de que Scioli "se va a quedar" en el frente que hoy comenzaron a constituir de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y de las elecciones de octubre.













"No tengo dudas de que Scioli se va a quedar en este espacio que conforma el PJ, Unidad Ciudadana y el resto de los partidos del campo popular, porque él es un hombre del PJ", dijo Moreau al ingresar a la sede peronista.













En el mismo sentido se expresó el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que destacó la posibilidad de que los aspirantes a un cargo participen de la interna.













"Estamos trabajando con todos los que se denominan opositores a este gobierno, y si algunos no quieren apoyar nuestra fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, pueden presentarse por este frente, ya que no es una fórmula que se imponga al resto", dijo Sabbatella en referencia al también ex vicepresidente Scioli.













Del encuentro en el quincho de la sede de la calle Matheu participaron los presidentes o apoderados de los 16 partidos que hoy comenzaron a integrar este frente.









El encuentro duró 20 minutos y se acordó un cronograma para cumplir con los aspectos jurídicos de este frente electoral a nivel nacional.













Los veinte referentes que participaron de esta reunión acordaron la realización de un encuentro posterior para establecer las reglas de juego que regirán dentro de este frente, en el que los partidos más pequeños aspiran a establecer un piso "muy bajo" como para habilitar la participación de todos y permitir que sea "una interna muy amplia".









Esta aspiración se traslada también a la participación en las listas generales, y no solo en la presidencial, por eso piden que haya internas en los municipios para los cargos de concejal, intendente y también para gobernador.









Incluso, apuestan a tener participación en el armado de alianzas a nivel provincial, independientemente del armado nacional.









La semana próxima será el turno de los movimientos sociales y agrupaciones políticas sin personería jurídica a nivel nacional, a los que el PJ también aspira a sumar a este frente.









En el encuentro de hoy fue preponderante la presencia del PJ y de Unidad Ciudadana, y se vieron también muchos referentes críticos del anterior gobierno kirchnerista, algunos de ellos peronistas y otros sin ninguna raíz común con el peronismo.









El lema, tal como explicó Mario Secco, del Frente Grande dentro de Unidad Ciudadana, es "convocar a todos los opositores a que se sumen para ganarle a (Mauricio) Macri".









"Tenemos una potente fórmula presidencial, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, y así adelantamos los tiempos. Ahora convocamos a todos los opositores a que se sumen para ganarle a Macri", dijo al ingresar al edificio de Matheu 130.









Secco aclaró que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner "es muy potente, pero no significa que no haya PASO".