Gioja: "La mejor almohada es la conciencia y le va a costar mucho dormir a Pichetto en estos días"

Luego de que se conociera que el senador nacional Miguel Ángel Pichetto aceptara ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales, recibió duras críticas desde el sector peronista. Y no es para menos. El legislador fue presidente del bloque Justicialista en la Cámara Alta durante 17 años y renunció tras recibir el llamado del presidente para ser su candidato a vicepresidente por Cambiemos, la otra vereda política: "Inmediatamente le dije que sí, no hubo dudas", dijo al oficializar su postulación. Ante esto, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, salió con los tapones de punta y aseguró, en el programa de radio "Uno por Semana", "le va a costar mucho dormir a Miguel (Pichetto) en estos días" .

Para el diputado nacional sanjuanino, la conducta de Pichetto "cambió a partir de 2015, cuando asumió Macri comenzó a decir cosas que no tenían sentido, como que había recuperado la libertad". En este contexto, aseguró que el senador rionegrino "se dejó ganar por el rencor y el odio y esto lo llevó a cometer lo que yo creo que es un pasarse al enemigo". Si bien no verbaliza la palabra "traición" de la estrategia de cambio de Pichetto respecto al PJ, dijo que "el general Perón cataloga muy bien a quienes se cruzan de bando, esto no es una variante de un oficialismo al otro, es cruzarse al lado enemigo. Tiene un nombre, me resisto a decirlo, pero blanquea todo lo que ha venido haciendo durante estos 3 años y medio como presidente del bloque".





Respecto de los dichos del rionegrino de que en la política no había plano moral, Gioja fue contundente: "Yo creo que no es así, claro que si lo es para quien se vende de un día para el otro. La mejor almohada es la conciencia y creo que le va a costar mucho dormir a Miguel en estos días".