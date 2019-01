Geólogos japoneses llegaron a la provincia interesados en pórfidos cupríferos

San Juan se ha convertido en un atractivo destino para inversores extranjeros ya que nuestra cordillera alberga el 50 por ciento de la oferta minera Argentina contando con el 71% de las reservas de cobre del país en solo cinco yacimientos.





Este potencial, sumado a las medidas tomadas por el Gobierno provincial para incentivar las inversiones, se han visto reflejadas el año pasado en el Informe Fraser, considerado el más serio a nivel mundial, que estableció a San Juan como el mejor destino por sus condiciones políticas y geológicas para desarrollar inversiones mineras del país y tercera en Latinoamérica después de Chile y Perú.





Masanori Furuno, Ph. D y director de Nittetsu Mining Consultants Co., Ltd. ha participado en la exploración y desarrollo de minas en más de veinte países.





Involucrado especialmente en investigaciones sobre la geología del continente sudamericano durante casi treinta años, Furuno ha publicado un artículo que explica el mecanismo de la acumulación de cobre durante el proceso de formación de los Andes. Luego de arribar a San Juan junto a otro geólogo, el exsecretario de Minería de la Nación Daniel Meilán, acompañó a ambos al encuentro mantenido en Casa de Gobierno. Tras el encuentro, el científico manifestó: "Creo que Argentina posee el mismo potencial de cobre que Chile, que cuenta con el 30% de las reservas mundiales de cobre. La primera vez que di con esta teoría fue hace más de veinte años. En ese momento viajé a la Argentina como miembro de una misión de la Agencia de Cooperación del Gobierno Japonés (Japan Mining Engineering Center For International Cooperation) para analizar las posibilidades de las áreas de exploración y desarrollo mineras de Argentina y tuve la posibilidad de visitar el primer pórfido de cobre de Argentina, Minera Alumbrera".





En esta oportunidad la comitiva visitará los yacimientos "Altar" y "Los Azules " y sus alrededores. Furuno sostuvo estar convencido del potencial de cobre de Argentina y su deseo es concluir con las mejores posibilidades de desarrollo en San Juan.





"En los últimos años nuestra empresa se ha enfocado más hacia los países asiáticos respecto al tema de exploración minera. A pesar de ello, por varias informaciones interesantes que el Sr. Meilán me ofreció y por publicación de mi tesis sobre las minas de cobre en Sudamérica, decidí dedicarme a analizar los pórfidos de cobre de Argentina. Después de realizar el estudio en mesa, he considerado avanzar el proceso de análisis y he planeado este viaje a San Juan", añadió Furuno.





Para finalizar el director de Nittetsu agregó que sobre la base de los hallazgos obtenidos, pretende explicar a la empresa a la que pertenece y al organismo gubernamental de Japón cómo implementar un proyecto de desarrollo minero que contribuya a la recuperación económica de Argentina.





"Como todos saben, la Argentina y el Japón han mantenido una relación amistosa durante los últimos 120 años y muchos japoneses, entre los que yo me encuentro, quieren ayudar a los argentinos a salir definitivamente de la recesión y los problemas económicos", sentenció el científico japonés.