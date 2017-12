Gattoni: "Todo hace pensar que, con el ajuste que se viene, hay que activar la cláusula gatillo"

Hay altas posibilidades de que la inflación supere el 22% acumulado en el año, según los números que maneja el INDEC. Teniendo en cuenta que la proyección inflacionaria realizada por el Banco Central para 2017 fue del 17%, el ministro de Hacienda de la provincia Roberto Gattoni afirmó que habrá que activar la cláusula gatillo en enero, cuando se conozcan los datos de diciembre. "Todo hace pensar que, con el ajuste que se viene, hay que activar la cláusula gatillo", indicó.





Al respecto de los resultados inflacionarios que se han conocido por los INDEC, Gattoni explicó que se han superado los 6 puntos por encima de las proyecciones y esto genera un clima preocupante. "La activación de la cláusula gatillo no deja de ser una mala noticia porque la inflación es un impuesto perverso que golpea a los sectores vulnerables", dijo.





Es que la inflación no ha permitido que el poder adquisitivo del salario consiga un ahorro en lo que va del año, pese a que esta fue una de las promesas que tuvo el gobierno Nacional. "Este sigue siendo un problema no resuelto que genera molestias", explicó el funcionario y agregó que "esto que sucede impacta en la inversión y al crecimiento del país. Si no se generan las condiciones, difícilmente podamos cumplir con las metas que se han establecido en la reforma tributaria y pacto fiscal", indicó.