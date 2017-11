Gattoni señaló que el 25% del presupuesto provincial se destinará a obra pública

Es importante destacar que la obra pública recibirá un 25% de los fondos provinciales y que de esta manera se garantiza el empleo a nivel local. En este ítem se pueden incluir obras como el hospital de Jáchal, la remodelación del Marcial Quiroga, el nuevo hospital Mental y los nosocomios para Rodeo y 25 de Mayo. De esta manera queda explícito el apoyo del gobierno de Sergio Uñac al desarrollo de obras y al apoyo de los servicios sociales.





Consultado sobre el pedido de Nación, con el pacto fiscal, para reducir gasto, Gattoni fue categórico al decir que los números del presupuesto local no hacen más que mostrar el equilibrio que tiene la provincia en sus cuentas, por lo cual no tiene que reducir los fondos que destina al crecimiento provincial. "Hay entre 15 y 16 provincias que están endeudándose para poder realizar obras. Este no es el caso de San Juan. Lo que nosotros sí haremos es generar un ahorro en burocracia, para destinarlo en servicios" argumentó.





En cuanto a los municipios, los 19 terminarán beneficiados con esta proyección local, ya que recibirán un 25% de incremento de fondos, respecto a lo que obtuvieron este año.

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, asistió a la Cámara de Diputados a los fines de exponer sobre el presupuesto que prevé la provincia para 2018. Luego de la reunión que mantuvo en la Legislatura habló en rueda de prensa. En su exposición aseguró que el presupuesto para el próximo año es superior en un 20,5% respecto al del 2017.