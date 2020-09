Gattoni sobre el Covid-19: "Hay circulación comunitaria y ante el menor descuido uno se puede contagiar"

"Más allá de lo formal, tenemos que tener incorporado que el virus circula en conglomerado, que todos los recaudos que tomemos siempre van a ser pocos", dijo el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, ante los micrófonos de Canal 8 y Radio Colón.

"Porque hoy cae un familiar o un amigo que se contagió y ni siquiera sabe cómo se contagió y es porque hay circulación comunitaria y ante el menor descuido uno se puede contagiar", señaló, explicando la importancia de las medidas preventivas extremas.

Al respecto de las políticas que se están implementando, aseguró que "creo que la política de testeos masivos que está realizando el Ministerio de Salud Pública en las distintas áreas urbanas, en los conglomerados va a ser positivo y nos va a permitir controlar el brote".

También, se refirió a los ánimos de la población y a la frustración que genera que haya pasado tanto tiempo y no se pueda avanzar en la vida normal.

"En ánimo de la gente se condice con todo la frustración por quienes no tienen trabajo, que no pueden ver a sus seres queridos, que no pueden festejar un cumpleaños. Sin dudas eso genera frustración, angustia, el hecho de no tener un horizonte de cuándo vamos a salir de esta situación. Obviamente el ánimo no puede ser el mejor. Todos tenemos en mayor o menor medida, algo que nos incomoda", dijo.

Sobre la estrategia de Gobierno aseguró que sigue centrándose en ganar tiempo hasta que esté la vacuna. "No queda más alternativa. El comportamiento del virus nos obliga, en el mundo hay rebrotes. Esto nos permite saber cuál es nuestro futuro dentro de 6 meses", admitió.

"Hay países que han soportado otras pandemias, y nosotros llevamos 6 meses. Si miramos retrospectivamente vamos a ver que en realidad es poco lo que aún estamos pasando", agregó.