Denuncia penal contra la médica con Covid-19: Gattoni expresó su indignación por la irresponsabilidad de la profesional

El vicegobernador habló luego de que el Ministerio de Salud Pública diera a conocer el cuarto caso positivo en San Juan. “Da bronca e impotencia que ocurra de esta manera”, destacó. Además indicó que "no es lo mismo que te hagan un gol a hacer un gol en contra", en clara alusión a que la médica no respetó el protocolo.

Luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara el cuarto caso de coronavirus en San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni habló al respecto de la forma en la que se produjo el contagio. “No es lo mismo que te hagan un gol a hacer un gol en contra”, destacó en Pensar San Juan, programa que se emite por Canal 8.

Y es que a raíz de este caso el Estado local determinó demandar penalmente a la profesional por no haber respetado los protocolos de seguridad establecidos en el área de COVID- 19.

Por ello, el vicegobernador salió con los tapones de punta contra la profesional y su actitud que tiró por la borda el esfuerzo que viene haciendo la provincia para evitar que haya más contagios.

Es que la nueva paciente es hermana del transportista, que fue el tercer caso positivo, y se trata del primer contagio por contacto estrecho en la provincia, debido a que los anteriores fueron importados. El transportista dio negativo en los tres testeos que le practicaron en Buenos Aires y fue trasladado en avión sanitario a San Juan, por su delicado estado de salud. Fue en el testeo realizado en el hospital Guillermo Rawson cuando resultó positivo de COVID-19 y fue aislado. No obstante, la médica parece no haber respetado las medidas impuestas por el gobierno provincial y resultó contagiada por el virus.

“Me da bronca e impotencia que ocurra de esta manera, con todo el esfuerzo que venimos haciendo. Tenemos cuatro casos que son muy pocos y eso tiene que ver con todas las medidas que se vienen tomando más que oportunamente. Sabíamos que el objetivo no es que no haya casos, sino que no colapse el sistema sanitario.

Por otro lado, el presidente nato de la Cámara de Diputados habló sobre la crisis económica que acarrea la pandemia y dejó un mensaje bien claro: “No hay que creer que de esto se sale mágicamente. Cuando ingresa el virus no podemos retroceder. A la curva de los contagios o a la actividad que genera mayor riesgo hay que tenerla muy en cuenta”.

En cuanto a la denuncia, a la profesional de la Salud, que pese a las advertencias y al protocolo asistió a su hermano enfermo de Covid-19 en el hospital, podría depararle dos destino:de aplicarse el Artículo 205 del Código Penal, que indica una presunta conducta de propagación dolosa de la enfermedad, puede corresponderle una pena de 3 a 15 años de prisión; mientras que si se inclinan por el Artículo 203, que es propagar la enfermedad, sin querer hacerlo, la pena sería mucho menor.