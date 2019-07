Gattoni: "La Ruta 40 y el Túnel de Agua Negra son las dos cosas que prometió Macri y no cumplió"

/// Por María Eugenia Vega





Una deuda superior a los $4000 millones por una ruta que no está terminada y un proyecto que fue apoyado "incondicionalmente" por el gobierno nacional, pero que no presenta buen panorama. La Autopista San Juan – Mendoza y el Túnel de Agua Negra, las dos promesas incumplidas de Mauricio Macri. Estas dos iniciativas quedaron suspendidas y aletargaron su proceso y eso fue remarcado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, a sanjuan8.com, tras la llegada del macrista Rogelio Frigerio.













San Juan está haciendo un gran esfuerzo para continuar con la obra de la Ruta 40 que se está trabajando actualmente al Norte y al Sur de la provincia. Gracias al dinero aportado de las arcas públicas, por la administración de Sergio Uñac, las obras no se "durmieron", pese al incumplimiento monetario del gobierno nacional. Aproximadamente, hay una deuda de Nación de unos $4200 millones, más o menos, según el cálculo que ya tiene en su despacho el Fiscal de Estado, Jorge Alvo. Esto es porque desde San Juan se impulsa una carta documento, para agotar la instancia judicial administrativa, antes de inclinarse a la vía penal. Antes de eso, habrá un encuentro de renegociación de la deuda, este viernes en Buenos Aires.













Mientras tanto, están absolutamente detenida las tareas en el tramo mendocino. Primero, deberá concretarse una expropiación de terrenos a 90 familias y luego, pensar en el inicio de una obra que no tiene respaldo del gobierno local mendocino, sino más bien, que intenta sostener la esperanza de la llegada del dinero nacional. Entonces, cuando avancen los trabajos del lado de esta provincia, ¿San Juan se pondría al hombro la obra para culminar lo antes posible la autopista? "No podemos cobrar lo que estamos pagando por lo nuestro, pensar en la Ruta 40 en el tramo hasta el límite, no es viable hoy por hoy. Esa es una decisión del Gobierno Nacional, nosotros podemos hacer más que preguntar qué va a pasar", remarcó Gattoni.









Por otro lado, otro proyecto frenado: el Túnel de Agua Negra. Está absolutamente frenado y el reloj corre en contra de los sanjuaninos. "Es una obra que está con financiamiento acordado por el BID, revisado por expertos, llamado a licitación. Que nos encontremos dos años después con este tipo de problemas, cuando eso influye en el precio, nos hace perder un tiempo precioso", se quejó el funcionario. En este sentido, el ministro hizo una comparación con una obra que realizó Buenos Aires en dos años, con una diferencia mínima a nivel monetario, contra el proyecto binacional. "Creo que terminan siendo muy poco federal con esta decisión. Si bien, no es mi ámbito, creo que este proyecto no cuenta con el respaldo político para que esto verdaderamente se impulse. Esto es un problema de ambos países", destacó.













En su visita a la provincia, el ministro Frigerio había destacado en rueda de prensa la importancia del Túnel, pero no quiso ahondar en el tema. Es cierto que este no fue el tema de agenda de este miércoles, la visita de Frigerio fue aprovechada para recordarlo.