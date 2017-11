Gattoni indicó que el plus para los estatales sanjuaninos es un hecho

El ministro de Hacienda de la provincia, Roberto Gattoni, confirmó que San Juan realizará un esfuerzo y entregará el plus navideño. El mismo sería anunciado el viernes o el martes y se pagará en dos veces, se cree que será diciembre y febrero.

El funcionario indicó que el bono será sólo para los estatales ya que la provincia no puede hacerse cargo, por ejemplo de los jubilados que corresponden a ANSES.

Este martes, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, informó que "no está planteado" un bono de fin de año para los trabajadores estatales porque "la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria". La confirmación de que no habrá un pago extra de fin de año como exigían algunos sindicatos fue realizada luego de la reunión de gabinete que se realizó en Casa Rosada.

El año pasado, los empleados estatales recibieron un bono de fin de año entre 2000 y 3500 pesos, según el escalafón. El pago se hizo en dos cuotas, en diciembre y enero. Los días previos a que se definiera esta decisión del Gobierno, el triunvirato de la CGT apuntó que este beneficio es una "obligación".