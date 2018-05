Gattoni sobre el FMI: "Esperemos que no ahogue a nuestro país y que sea un auxilio financiero"

Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara en Cadena Nacional que el país volverá a tener relación con el FMI, el ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni, brindó su apreciación sobre estos cambios: "Esperemos que esto no ahogue a nuestro país y que se convierta en un auxilio financiero", dijo.





"Recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional no es ni bueno, ni malo; es una alternativa al financiamiento", opinó. También, remarcó que "a la República Argentina no le ha ido muy bien en sus experiencias con el FMI. Creo que tiene que ver con las condiciones que el fondo le pone a los países a los que les presta acuerdo. Esperemos que esto no nos ahogue y que se convierta en un auxilio".









La noticia de que volverán las relaciones con el FMI levantó incertidumbre y la noticia fue reflejada por los medios nacionales y mundiales. Sobre esto, el funcionario uñaquista expresó sus expectativas: "Espero que el Fondo haya entendido que hay cuestiones o ajustes que impone a los países que en definitiva no dan resultado y que haya un programa de acuerdos que sea más razonables".