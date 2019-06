Gattoni dijo que es "especulación política" que Nación no reconozca la deuda con San Juan

"A pesar de que Dietrich dice que no hay deuda, le vamos a dar un panorama claro de cuánto le debe Vialidad Nacional a San Juan", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.





Al ser consultado por los motivos que llevarían al no reconocimiento de lo que adeuda la Nación a San Juan, el funcionario aseguró que "es especulación política. El mismo Dietrich habló de que la deuda que tenían la iban a pagar en cuatro cuotas de $220 millones, a partir de marzo. Pero no las pagó y hoy dice que no deben nada, son contradicciones propias de Dietrich", resaltó.









Por otro lado, comentó que la de Vialidad Nacional no es la única deuda que mantiene con la provincia. A esto se suma atrasos en Salud, donde hubo una necesidad de $40 millones de pesos porque no habían llegado las vacunas; en Educación, con programas que están desfinanciados; y en Desarrollo Humano, con la falta de actualización de la tarjeta social.





"Vamos a seguir los trámites y si no hay respuesta a los reclamos, tomaremos otra vía que no sea la institucional", afirmó.