Gattoni: "Creo que los salarios que hoy tienen los docentes sanjuaninos son razonables"

Luego de que el gremio docente rechazara la primera propuesta del gobierno uñaquista, del 15,5% de aumento en sus haberes, las autoridades se vuelven a sentar en la mesa de diálogo con los representantes sindicales, este lunes desde las 18. Si bien hay voluntad en ambas partes, la provincia busca asegurar el inicio de clases a como dé lugar. "Estamos dispuestos en algunos puntos a realizar las mejoras que ellos nos han planteado, pero como el gobernador ha dicho, tienen que ser esfuerzos compartidos. Lo importante es que el sistema educativo funcione", remarcó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, a sanjuan8.com.





El funcionario se mostró esperanzado en que la paritaria no se extienda demasiado: "Tengo la esperanza de que lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible, para que todos tengamos claramente las reglas del juego establecidas", afirmó. Aunque expresó la intención de dialogar y lograr el consenso, marcó ciertos ítems que son indispensables para continuar con las negociaciones. Por ejemplo aclaró que para los gremios locales, no deben ser determinantes los conflictos que atraviesan los sindicatos con Nación. Esto tiene que ver con que en la primera reunión, los sindicales manifestaron que los gremios nacionales habían rechazado el 15% y por eso se acoplaban a la medida.





Gattoni hizo hincapié en que la intención del gobierno es que queden claras las condiciones generales para luego sí pasar en limpio los nuevos posibles porcentajes que ofrecerán. Si bien, los maestros tiene la ferviente intención de que se comience a aplicar en la provincia la cláusula gatillo, es un tema que podría no quedar resuelto esta tarde.





Salario digno

Durante este fin de semana se conocieron datos a nivel nacional sobre cuáles son las provincias que poseen los sueldos docentes más bajos y San Juan no figura entre las que atraviesan tal conflicto. "Si bien no hay que meterse en la situación de los demás distritos porque desconocemos su realidad. Yo creo que nosotros tenemos salarios promedios, razonables", señaló. Asimismo, manifestó que "no estamos discutiendo hacer un esfuerzo para mejorar el salario docente, lo que estamos planteando es que este esfuerzo sea correspondido. Queremos garantizar que el ciclo lectivo se desarrolle de manera completa", subrayó.





En el primer encuentro, los docentes le pidieron al gobierno, entre otras cosas, una mejora en los porcentajes, que el primer aumento sea mayor al segundo, que el Fondo Compensador pase en su totalidad a los haberes remunerativos, y la posibilidad de la aplicación de la cláusula gatillo (que en la primera instancia fue negada). Esta última opción que mencionamos no fue descartada por las autoridades, pero dejaron en claro que "primero, tienen que garantizar el dictado normal de clases".